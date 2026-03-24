Projekt EDIH Cassovium pomohol firmám s digitálnou transformáciou
Projekt trval 42 mesiacov, ponúkol službu 176 firmám a organizáciám verejnej správy a poskytol viac ako 220 služieb.
Autor TASR
Košice 24. marca (TASR) - Pomôcť naštartovať cestu k digitálnej transformácii a zlepšiť konkurencieschopnosť malých a stredných firiem na trhu bolo cieľom projektu EDIH Cassovium s podporou Európskej únie. Projekt trval 42 mesiacov, ponúkol službu 176 firmám a organizáciám verejnej správy a poskytol viac ako 220 služieb. Pri vyhodnotení o tom v utorok informovali zástupcovia konzorcia EDIH Cassovium, ktoré tvoria Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a klaster Košice IT Valley.
Pre malé a stredné podniky, ako aj organizácie verejného sektora boli ponúkané služby bezplatné. „Celková pomoc, ktorá bola poskytnutá firmám vo forme štátnej pomoci de minimis, bola 1,5 milióna eur. Projekt ako taký končí na konci mesiaca apríl a následne v júni bude vyhodnocovaný Európskou komisiou,“ uviedol generálny manažér projektu EDIH Cassovium Miroslav Michalko.
Poskytované služby otvárali nové možnosti pre menšie firmy, ktoré sa snažia osvojiť si moderné technológie vrátane umelej inteligencie a inovovať. Týkalo sa to aj kybernetickej bezpečnosti.
„Najpočetnejšou službou z hľadiska toho, čo sme ponúkli malým a stredným podnikom, bola digitalizácia vnútorných procesov v účtovníctve a v tom, aké služby poskytujú smerom navonok. To znamená zber dát od zákazníkov, zber vnútorných dát v rámci firmy a ich optimalizácia. Ku koncu projektu bola najpredávanejšia služba využívanie AI chatbotov na komunikáciu s klientmi,“ priblížil Michalko. Ponuka služieb zapojených partnerov podľa neho naďalej pokračuje, po ukončení projektu však už na komerčnej báze.
EDIH Cassovium je súčasťou európskej siete digitálnych inovačných centier, vytvorených a podporovaných Európskou komisiou v snahe dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť EÚ voči ostatným krajinám. Vyhodnotenie projektu zaznelo na záverečnom podujatí Eastern Slovakia powered by Digital Age v Košiciach.
Podpora poskytovaná košickým konzorciom pozostávala z odborného poradenstva, školení, prístupu k inovatívnym technológiám a podpory v procesoch získavania finančných zdrojov pre inovácie. Firmám a organizáciám ponúkala príležitosť transformovať ich podnikanie.
Zámery projektu, ako aj spoluprácu partnerov vyzdvihol rektor TUKE Peter Mésároš. „Synergia vznikala nielen pri kreovaní a ponuke digitálnych služieb pre malé a stredné podniky, ale aj pri ich realizácii,“ uviedol s tým, že každý z partnerov mal určité portfólio svojich klientov, skúseností a možností. Za potrebné označil spoločné hľadanie pridanej hodnoty v poskytovaní a tvorbe digitálnych produktov a služieb.
Projekt a spoluprácu ako správny impulz do podnikateľského prostredia vyzdvihol predseda Správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman. Digitalizáciu pritom označil pre firmy za nevyhnutnosť aj príležitosť.
Obavy, nakoľko bude záujem menších firiem o tieto služby už bez podpory EÚ a štátu, vyjadril prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin.
Pre malé a stredné podniky, ako aj organizácie verejného sektora boli ponúkané služby bezplatné. „Celková pomoc, ktorá bola poskytnutá firmám vo forme štátnej pomoci de minimis, bola 1,5 milióna eur. Projekt ako taký končí na konci mesiaca apríl a následne v júni bude vyhodnocovaný Európskou komisiou,“ uviedol generálny manažér projektu EDIH Cassovium Miroslav Michalko.
Poskytované služby otvárali nové možnosti pre menšie firmy, ktoré sa snažia osvojiť si moderné technológie vrátane umelej inteligencie a inovovať. Týkalo sa to aj kybernetickej bezpečnosti.
„Najpočetnejšou službou z hľadiska toho, čo sme ponúkli malým a stredným podnikom, bola digitalizácia vnútorných procesov v účtovníctve a v tom, aké služby poskytujú smerom navonok. To znamená zber dát od zákazníkov, zber vnútorných dát v rámci firmy a ich optimalizácia. Ku koncu projektu bola najpredávanejšia služba využívanie AI chatbotov na komunikáciu s klientmi,“ priblížil Michalko. Ponuka služieb zapojených partnerov podľa neho naďalej pokračuje, po ukončení projektu však už na komerčnej báze.
EDIH Cassovium je súčasťou európskej siete digitálnych inovačných centier, vytvorených a podporovaných Európskou komisiou v snahe dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť EÚ voči ostatným krajinám. Vyhodnotenie projektu zaznelo na záverečnom podujatí Eastern Slovakia powered by Digital Age v Košiciach.
Podpora poskytovaná košickým konzorciom pozostávala z odborného poradenstva, školení, prístupu k inovatívnym technológiám a podpory v procesoch získavania finančných zdrojov pre inovácie. Firmám a organizáciám ponúkala príležitosť transformovať ich podnikanie.
Zámery projektu, ako aj spoluprácu partnerov vyzdvihol rektor TUKE Peter Mésároš. „Synergia vznikala nielen pri kreovaní a ponuke digitálnych služieb pre malé a stredné podniky, ale aj pri ich realizácii,“ uviedol s tým, že každý z partnerov mal určité portfólio svojich klientov, skúseností a možností. Za potrebné označil spoločné hľadanie pridanej hodnoty v poskytovaní a tvorbe digitálnych produktov a služieb.
Projekt a spoluprácu ako správny impulz do podnikateľského prostredia vyzdvihol predseda Správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman. Digitalizáciu pritom označil pre firmy za nevyhnutnosť aj príležitosť.
Obavy, nakoľko bude záujem menších firiem o tieto služby už bez podpory EÚ a štátu, vyjadril prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin.