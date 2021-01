Projekt električky a cesty na košické letisko stojí pre spor o pozemky

Košice 28. januára (TASR) – Projekt výstavby novej cesty a električkovej trate na košické letisko, ktorý má realizovať štát, naďalej stojí pre súdny spor o pozemky. "Spoločnosť MH Invest II prípravu tohto projektu pozastavila. Dôvodom je prebiehajúce súdne konanie týkajúce sa vlastníckych práv k jednému z pozemkov, cez ktorý by mala trať smerovať," uviedol pre TASR tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Výstavbu avizoval ešte v júni 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga (v tom čase Smer-SD). Nová infraštruktúra by mala poslúžiť na dopravu pre zamestnancov do tamojšieho priemyselného parku i pre cestujúcich na letisko. Nová cesta sa mala napojiť na štvorprúdovú cestu v časti Pereš a jednokoľajová električková trať by viedla popri nej. Projekt Zlepšenie infraštruktúry v priemyselnom parku Košice-Pereš zahŕňa aj verejné parkovisko.



Štátna spoločnosť MH Invest II na tento účel v roku 2018 podpísala memorandá o porozumení s mestom Košice, Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK), Letiskom Košice a spoločnosťou U-Shin Slovakia.



Projekt mal byť realizovaný v súčinnosti so spoločnosťou Erste Groupe Immorent Slovensko ako vlastníkom pozemkov a držiteľom povolení v pripravovanej komunikácii. Od roku 2018 je však vo vzťahu k pozemkom pri letisku vedený súdny spor, kde je spoločnosť žalovanou stranou. "Podstatou sporu je nespokojnosť žalobcu s právoplatnými reštitučnými rozhodnutiami. Žaloba bola podaná až po viac ako 20 rokoch nepretržitého vlastníctva pozemkov našou spoločnosťou, respektíve jej právnymi predchodcami, po tom, ako boli oznámené nové investície v danej lokalite, pričom pred podaním žaloby našu spoločnosť v tejto veci nikto nekontaktoval," uviedol pre TASR konateľ Erste Groupe Immorent Slovensko Peter Malík. Dodal, že spoločnosť naďalej komunikuje s MH Invest II o projekte, jeho realizácia však bude možná až po ukončení súdneho sporu.



Okresný súd Košice II 27. februára 2020 žalobu zamietol, žalobca sa však odvolal. Hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová informovala, že krajský súd vo veci 20. januára 2021 rozhodol tak, že "zrušuje rozsudok a vracia vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie".