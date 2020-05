Projekt HealthCare Lab chce podporiť inovácie v zdravotníctve

Bratislava 14. mája (TASR) – Nový slovenský projekt HealthCare Lab chce podporiť inovácie a nápady smerujúce k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Rovnako chce nadviazať kontakt so začínajúcimi firmami v strednej a východnej Európe, ale aj mimo nej. Pritiahnuť chce najlepšie startupy so zaujímavými inováciami v oblasti zdravotníctva. TASR o tom informoval Richard Fides.



Priblížil, že startupy, ktoré sa do programu prihlásia, budú môcť využiť rady a skúsenosti nielen mentorov zo Slovenska, ale aj investorov, podnikateľov a odborníkov na zdravotníctvo z rozvinutých inovačných platforiem z celého sveta. Ich ambíciou by mala byť aplikácia vlastných prototypov digitálnych riešení v zdravotníctve na úspešné riešenia v praxi.



Program má záujem najmä o firmy, ktoré už majú vyvinutý prototyp riešenia, zároveň pozostávajú z tímu aspoň dvoch ľudí a ich financovanie nepresahuje 500 000 eur. Do 9. júna 2020 sa budú v rámci náborového procesu realizovať online webináre. Následne 12. júna bude celodenný bootcamp s vybranými 12 startupmi, z ktorých po verejných prezentáciách v rámci úvodného webinára vzíde šesť finalistov.



Práve šestica finalistov sa na nasledujúce štyri mesiace stane súčasťou akcelerátora, v rámci ktorého budú mať možnosť rozvíjať svoj projekt za pomoci špičkových domácich a zahraničných mentorov. Na záver prvého kola HealthCare Lab akceleračného programu v októbri tohto roka odprezentujú účastníci svoje projekty v rámci verejného Demo Day pred zástupcami medzinárodnej poroty.