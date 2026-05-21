VIDEO: Projekt Lesopark v Žiline so 121 bytmi má prvého nájomcu
Autor TASR
Žilina 21. mája (TASR) - Viac ako 120 nájomných bytov je k dispozícii v žilinskom rezidenčnom projekte Lesopark pre záujemcov registrovaných cez Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). Kľúče od bytu prvému nájomcovi symbolicky odovzdali vo štvrtok generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová spoločne s predsedom predstavenstva spoločnosti Kooperativa Vladimírom Bakešom.
Kooperativa je jedným z investičných partnerov AŠPNB a pozemky pre žilinský projekt s dvomi bytovými domami získala pred šiestimi rokmi. „V letných mesiacoch roka 2023 sme začali s výstavbou a po dvoch rokoch sme vlani výstavbu úspešne ukončili,“ uviedol Bakeš. Doplnil, že v komplexe je spolu 121 bytov v strednom a vyššom štandarde, pričom 34 z nich je jednoizbových, 54 dvojizbových a 33 trojizbových.
„Dnes odovzdávame symbolický prvý byt pre zamestnankyňu Slovenskej pošty, ktorá má v projekte rezervovaných deväť bytov. Ministerstvo vnútra má rezervovaných 33 bytov a zvyšok je v rámci nášho systému rozdelených na desať percent pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí a zvyšok pre všeobecnú verejnosť,“ priblížila Lisová.
Generálna riaditeľka AŠPNB doplnila, že aktuálne evidujú cez 256 potvrdených záväzných záujmov pre tento bytový komplex. „Veľmi si vážime, že náš investičný partner vložil do systému aj tento projekt a pomáha nám tým rozvíjať moderné nájomné bývanie. Verím, že práve takéto projekty budú postupne meniť dostupnosť bývania na Slovensku a prinesú ľuďom väčšiu istotu, stabilitu a perspektívu,“ poznamenala Lisová.
Pre Kooperativu je projekt Lesopark po bratislavskom projekte Ovocné sady druhým dokončeným projektom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. „Naše plány do budúcna sú takto pripravovať každý rok, každý druhý rok niekoľko stoviek nájomných bytov. Máme rozpracovaných niekoľko ďalších projektov a tým najbližším, kde budeme žiadať o zaradenie do schémy, bude projekt v Nitre, ktorý je asi dvakrát väčší ako tento v Žiline,“ dodal Bakeš.
