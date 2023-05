Projekt lítiovej bane na severe Portugalska dostal zelenú

Lisabon 31. mája (TASR) - Obrovská baňa na ťažbu lítia v Portugalsku dostal zelenú. Projekt Barroso na severe krajiny získal príslušné povolenia po tom, ako bol pôvodný návrh výrazne zmenený, oznámil v stredu portugalský úrad pre ochranu životného prostredia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Baňa by sa mohla stať najväčšou v západnej Európe a významne podporiť európske odvetvie elektrických áut. Portugalsko má podľa odhadov najväčšie zásoby lítia na starom kontinente. Dopyt po tomto ľahkom kove prudko stúpa, pretože je dôležitým prvkom pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá. Ložiská lítia na severe Portugalska ponúkajú šancu, ako znížiť závislosť európskeho automobilového priemyslu od dovozov z iných krajín.



Projekt pomenovaný podľa obce Covas do Barroso, pri ktorej sa má baňa otvoriť, teraz môže postúpiť do ďalšej fázy udeľovania environmentálnych povolení. Portugalské úrady spravili kľúčové rozhodnutie v prospech rozvoja domáceho priemyslu lítiových surovín, uviedol Dale Ferguson, generálny riaditeľ spoločnosti Savannah Resources, ktorá projekt riadi.