Projekt modernizácie TKD Dobrá bol určený za strategickú investíciu

Bratislava 15. januára (TASR) - Investičný projekt modernizácie Terminálu kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá, ktorý pripravuje investor Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, bol určený za strategickú investíciu. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



"Realizáciou investičného projektu modernizácie TKD sa zabezpečí zvýšenie kapacity prekladiska medzi európskym dodávateľským reťazcom a Ukrajinou, respektíve východnejšími krajinami. Modernizácia zároveň prináša aj inovatívny prínos - rozšírenie služieb o prekládku sypkých agrotovarov," uviedol predkladateľ.



Plánovaná výška investičných výdavkov je asi 86,8 milióna eur. Financovanie bude podľa predkladateľa v prípade získania grantu zabezpečené nástrojom na prepájanie Európy (CEF), a to v pomere 85 % z CEF-u a 15 % spolufinancovaním zo zdrojov investora. Realizácia je naplánovaná v rokoch 2025 až 2029.



Kapacita železničnej infraštruktúry by sa tak mala zvýšiť z aktuálnych 5832 metrov na 7392 metrov užitočnej dĺžky koľají. Výmera spevnených plôch a skladov sa rozšíri zo 40.611 metrov štvorcových (m2) na 87.529 m2.



Prínosom má byť podľa predkladateľa zvýšenie podielu železničnej nákladnej dopravy na celkovom objeme prepravy. To má prispieť k zníženiu hlučnosti, prašnosti, emisií oxidu uhličitého a PM10. Zároveň sa má znížiť dopravné preťaženie a čakacie lehoty na hraničných priechodoch o desať percent, pričom sa očakáva pokles emisií oxidu uhličitého v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance o päť percent.