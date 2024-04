Projekt rezortu práce prispeje mladým dospelým na vodičské preukazy

Bratislava 22. apríla (TASR) - Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny môžu od 15. apríla požiadať o finančný príspevok v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín okrem A, AM, A1 a A2. V piatok o tom informoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš.



Projekt by mal pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a nájsť si uplatnenie na trhu práce. Je určený mladým, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako záujemcovia o zamestnanie.



Týka sa to nezamestnaných, ktorí po dosiahnutí veku 18 rokov ostávajú v centrách pre deti a rodiny a naďalej je im poskytovaná starostlivosť. Platí to tiež pre plnoleté osoby, ktoré sa pripravujú na svoje povolanie, a bol im predĺžený pobyt v centrách pre deti a rodiny maximálne o 24 mesiacov. Projekt zahŕňa aj maloleté deti pripravujúce sa na povolanie, ktorým poskytujú centrá pre deti a rodiny pobyt na základe rozhodnutia súdu.



Vodičské kurzy by mali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preplácať v plnej výške. Mladí dospelí môžu podľa generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho získať aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov, ktoré súvisia s účasťou na kurzoch. Výška paušálneho príspevku je 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, maximálne teda 190 eur.