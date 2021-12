Projekt Nápad pre 3 generácie pozná víťazné projekty roku 2021

Bratislava 2. decembra (OTS) - 15 výnimočných projektov, ktoré prepájajú generácie a zároveň prinášajú nové príležitosti vylepšenia komunitného života, si spolu rozdelia 29 000 eur. Extra suma vo výške 1 000 eur je pripravená pre TOP projekt. O ňom rozhodne široká verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do hlasovania už od dnešného dňa do 10. decembra 2021.Rekordný počet projektov sa tento rok rozhodlo zabojovať o grant Poštovej banky Nápad pre 3 generácie. „,“ uvádza Hanka Tarabová, zodpovedná za grantový projekt Poštovej banky.Spomedzi všetkých prihlásených projektov vybrala komisia najlepších 30 a následne v užšom výberovom kole 15 projektov, ktoré získajú grant od Poštovej banky až do výšky 2 500 eur na realizáciu svojich nápadov. Ciele projektov sú rôznorodé – od budovania mobilného športoviska cez podporu regionálnych folklórnych tradícií, relaxačno-oddychové zóny a záhrady, organizáciu trojgeneračného štafetového behu na lyžiach či nové petangové ihrisko. Vďaka grantovej podpore pribudne v obci Selec materiálové vybavenie do dielne na výrobu keramiky a dreva v miestnej základnej škole, ktorá bude môcť zároveň rozšíriť ponuku aktivít pre malých aj veľkých. V Považskom Chlmci financie poslúžia na nákup keramickej pece na potreby medzigeneračných workshopov v rámci komunitného a inkluzívneho centra. Vo Vrútkach čaká na svoju premenu vyradený železničný vozeň, z ktorého členovia neziskovky vytvoria unikátny mobilný priestor na oddych a vzdelávanie. Projekty, ktoré tento rok získali podporu vďaka projektu Nápad pre 3 generácie, tak zvýšia kvalitu života v komunitách od Lozorna na západe Slovenska až po Zalužice, ktoré sa nachádzajú pri Michalovciach.Každý z finalistov tohtoročného grantu môže zabojovať o extra suma vo výške 1 000 eur na ešte lepšiu realizáciu projektu. O víťazovi rozhodne široká verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do hlasovania od dnešného dňa do 10. decembra 2021. Podrobné informácie o podporených projektoch, ako aj samotné hlasovanie sú k dispozícii na www.pre3generacie.sk Poštová banka práve vďaka projektu grantovému programupomáha už šesť rokov a spolu s aktuálnym ročníkom dala šancu realizovať dobrovoľníkom z rôznych kútov Slovenska už 107 projektov sumou spolu. Vďaka grantu, ktorý prepája nielen ľudí, ale aj generácie, tak pribúdajú na Slovensku každý rok originálne a zmysluplné projekty.