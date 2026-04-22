Projekt novej linky košickej spaľovne získal súhlasné stanovisko EIA
Proces EIA trval vyše dvoch rokov.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré súhlasí s projektom vybudovať modernú spracovateľskú linku K4 na energetické zhodnocovanie odpadov s vysokou výhrevnosťou v priemyselnom parku mestskej časti Košice - Barca, mimo obytných zón. Nové zariadenie zvýši efektivitu spracovania odpadu výroby energie a tepla, pričom ročne dokáže spracovať 20.000 ton predovšetkým priemyselných odpadov. Informoval o tom odbor komunikácie MŽP SR.
„Nový kotol spĺňa zákonné podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, tzv. BAT,“ uviedol envirorezort s tým, že proces EIA trval vyše dvoch rokov. K správe o hodnotení, teda ku kľúčovému dokumentu, ktorý podliehal procesu EIA, bolo doručených päť písomných stanovísk, pričom ani v jednom stanovisku nebol uvedený nesúhlas s navrhovanou činnosťou. Stanoviská ministerstvo akceptovalo.
V záverečnom stanovisku MŽP stanovilo 29 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie či zdravie ľudí. „Nové zariadenie má byť vybavené viacstupňovým systémom čistenia spalín vrátane tkaninových filtrov, automatizovaného systému riadenia či automatickým monitorovacím systémom emisií,“ informoval rezort.
Nové zariadenie má energeticky zhodnocovať tuhé, pastovité a kvapalné odpady s vysokou výhrevnosťou vrátane vybraných druhov nebezpečných odpadov, predovšetkým vznikajúce v priemyselnej sfére. Vďaka moderným technológiám bude teplo z energetického zhodnotenia odpadov distribuované horúcovodným potrubím do sústavy centralizovaného zásobovania teplom mesta Košice, rovnako má byť využívané aj pre vlastnú spotrebu zariadenia, prípadne pre iných odberateľov.
„Súhlasné záverečné stanovisko z procesu EIA ešte nenadobudlo právoplatnosť a v súčasnosti plynie lehota, keď môžu byť podané odvolania. Povoľujúcim orgánom nového zariadenia bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,“ skonštatovalo ministerstvo.
