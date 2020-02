Projekt Podpor svoj odbor láka študentov do poľnohospodárskych odborov

Bratislava 25. februára (TASR) – V rámci projektu Podpor svoj odbor, ktorého organizátorom je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), udelili ocenenia za študentské videá, ktoré majú prilákať študentov do poľnohospodárskych a potravinárskych odborov stredných škôl. Médiá o tom informovali organizátori v utorok na brífingu. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠ) SR.



Podľa slov hovorkyne SPPK Jany Holéciovej k vzniku uvedeného plánu inšpiroval SPPK slabý záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním. Cieľom je práve zvýšiť dopyt po týchto odboroch zo strany študentov. „Stredné odborné školstvo je totiž cesta, ako si vychovať novú generáciu schopných ľudí,“ dodala Holéciová. Ako uviedli organizátori projektu, pred desiatimi rokmi bol počet študentov na takýchto odboroch približne 11.000, dnes sa tento počet pohybuje okolo 8600.



Podpor svoj odbor je súťažno-vzdelávacou aktivitou, na ktorom sa od 15. septembra do 30. novembra 2019 mohli zúčastniť stredné a odborné školy a od 1. novembra 2019 do 15. februára 2020 základné školy. Študenti stredných škôl mali za úlohu natočiť krátke video do troch minút na tému Čo zažiješ v mojom odbore a pripojiť k tomu aj videovizitku autora. Žiaci základných škôl vypracovali triednu „videoochutnávku“ odboru, ktorý našli na YouTube kanáli Podpor odbor.



Do projektu sa zapojilo 31 stredných odborných škôl, čo predstavuje tretinu všetkých stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi a potravinárskymi odbormi na Slovensku. Zo súťaže vzišlo 46 videí od študentov z rôznych kútov Slovenska. Základné školy do súťaže poslali 60 triednych videí. S agropotravinárskymi odbormi sa tak oboznámilo vyše 1000 žiakov základných škôl.



„Je nevyhnutné povedať, že dnes poľnohospodárstvo a potravinárstvo už naozaj nemá len motyky a malé traktory, dnes poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku znamená možnosť využívať nové technológie. A to je niečo, čím môžeme motivovať mladých ľudí a pritiahnuť ich do poľnohospodárstva a potravinárstva,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).