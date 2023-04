Projekt Podpor svoj odbor motivuje žiakov k štúdiu agropotravinárstva

Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenskí poľnohospodári, potravinári, veterinári a lesníci potrebujú zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na stredných odborných školách agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania. Projekt Podpor svoj odbor, ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), motivuje budúcich stredoškolákov k štúdiu týchto odborov prostredníctvom krátkych videí, ktoré pripravujú študenti odborných škôl. Ceny tretieho ročníka projektu v piatok odovzdávali zástupcovia SPPK a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Cieľom tohto projektu je inovatívnym spôsobom motivovať žiakov posledných ročníkov ZŠ, aby sa viacej zoznámili s tým, aké možnosti prináša štúdium na stredných odborných školách agropotravinárskeho, veterinárskeho alebo lesníckeho zamerania. Študenti o svojich vlastných odboroch nakrúcajú krátke videá na mobily a tieto videá následne hodnotia žiaci, ktorí zatiaľ študujú na základných školách," uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Dodala, že týmto spôsobom zároveň prepájajú základné a stredné školy.



Do projektu sa zapojila približne tretina stredných odborných škôl agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania, pričom odborná komisia hodnotila takmer 40 zaslaných krátkych videí od stredoškolákov. Prvé miesto získal študent Ján Svitana, ktorý študuje na SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Najaktívnejšou školou, ktorá poslala najviac súťažných videí, sa stala SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Ceny študentom odovzdávala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská s podpredsedom SPPK Mariánom Šoltym.



"Mladým ľuďom musíme ukázať, že aj práca v agropotravinárstve, lesníctve a pri starostlivosti o zvieratá vie byť mimoriadne zaujímavá. Dopyt po mladých a odborne zdatných zamestnancoch vždy bude. Išli by sme sami proti sebe, ak by sme nemotivovali mladých ľudí k práci, ktorá súvisí s výrobou potravín a krajinotvorbou. Zároveň ide o mimoriadne dôležitú a záslužnú prácu, nakoľko jesť a piť musia ľudia každý deň," uviedol Šolty.



Projekt chce upriamiť pozornosť nielen na odbory, ktoré sú medzi študentmi obľúbené, ale aj na tie, ktoré patria medzi nedostatkové profesie. SPPK ho realizuje v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Komorou veterinárnych lekárov, pričom záštitu nad projektom spolu s MPRV prevzalo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.