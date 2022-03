Projekt podporí podnikateľov so zameraním na kanadský trh

Bratislava 15. marca (TASR) – Finančná pomoc pre malých a stredných podnikateľov v oblasti agropotravinárskej výroby a biotechnológií je cieľom európskeho projektu F2F (Farm to Fork) Health Matters, ktorý podporuje aliancia piatich európskych klastrov z Belgicka, Portugalska, Francúzska, Španielska a Slovenska.



"Prvá výzva v rámci projektu slúži na podporu exportných aktivít na kanadský trh. Je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré sa zameriavajú na zdravé potraviny, prírodné funkčné prísady, biologické a bio-technologické riešenia pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva," spresnila riaditeľka Bioeconomy Clustra Katarína Blicklingová.



Doplnila, že v rámci projektu je možné uchádzať sa o tri rôzne podpory. Prvou možnosťou sú konzultačné služby pre záujemcom, ktorí sa chcú presadiť na kanadskom trhu, prípadne hľadajú v tejto krajine obchodných partnerov. Na tieto aktivity je možné získať dotáciu 3000 eur.



"Druhou formou je účasť na podnikateľskej misii v Kanade, v podobe preplatenia cestovných nákladov do výšky 2000 eur, ktorá sa má uskutočniť v novembri 2022. Treťou alternatívou pre získanie finančnej podpory je účasť na školeniach zameraných na špecifiká kanadského trhu, ktoré sa sústredia na ochranu duševného vlastníctva, online marketing či stratégie prieniku na zahraničné trhy," vysvetlila Blicklingová.



Výzva je otvorená do 14. apríla 2022, pričom celý proces výberu a schvaľovania bude ukončený začiatkom mája 2022. Nasledovať budú špeciálne školenia a poradenské služby pre vybrané subjekty. V budúcnosti sa v rámci tohto projektu pripravujú podobné aktivity pre záujemcov o ďalšie zahraničné trhy, napríklad Japonsko či Spojené arabské emiráty.



Projekt je financovaný z Európskeho programu pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME) v rámci Európskeho strategického partnerstva klastrov – Going International (ESCP-4i). Podrobnosti o výzve pre malých a stredných podnikateľov sú dostupné na webových stránkach Bioeconomy Cluster.