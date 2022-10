Projekt podporí podnikateľov so zameraním na japonský trh

Bratislava 18. októbra (TASR) - Finančná pomoc pre malých a stredných podnikateľov (MSP) v oblasti agropotravinárskej výroby a biotechnológií je cieľom európskeho projektu F2F (Farm to Fork) Health Matters. Aktuálna výzva v rámci projektu slúži na podporu exportných aktivít na japonský trh. Informovala o tom Dominika Pančáková z Bioeconomy Clustra. Výzva bude podľa nej otvorená do 30. novembra 2022.



Výzva je podľa nej určená pre podnikateľské subjekty, ktoré sa zameriavajú na zdravé potraviny, prírodné funkčné prísady, biologické a biotechnologické riešenia pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva.



Doplnila, že v rámci projektu sa vybrané MSP, ktoré majú záujem exportovať na japonský trh, môžu uchádzať o tri rôzne podpory. Prvou možnosťou sú konzultačné služby pre záujemcov, ktorí sa chcú presadiť na japonskom trhu, prípadne hľadajú v tejto krajine obchodných partnerov. Na tieto aktivity je možné získať dotáciu 3000 eur.



Druhou formou je podľa nej účasť na podnikateľskej misii v Japonsku, v podobe preplatenia cestovných nákladov do výšky 2000 eur. Kolektívna misia do Japonska sa má uskutočniť v júni 2023.



Doplnila, že treťou alternatívou na získanie finančnej podpory je účasť na školeniach zameraných na špecifiká japonského trhu, ktoré sa sústredia najmä na vstup na trh, regulácie, marketing a podobne.



Bližšie informácie o výzve a procese uchádzania sa o uvedené formy podpory sú podľa Pančákovej dostupné na stránke f2f-project.eu. Na stránke je priamo dostupný aj formulár na zapojenie sa do výzvy.



Záujemcov vyzývajú kontaktovať Bioeconomy Cluster e-mailom na info@bioeconomy.sk. "Obratom poskytneme bližšie informácie o výzvy a procesu uchádzania sa o uvedené formy podpory, ako aj plnú podporu pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára," dodala Pančáková.



Projekt je financovaný z Európskeho programu pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME) v rámci Európskeho strategického partnerstva klastrov – Going International (ESCP-4i). Podrobnosti o výzve pre MSP sú dostupné na webových stránkach Bioeconomy Cluster.