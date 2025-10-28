< sekcia Ekonomika
Projekt priemyselného parku Šurany sa posúva do realizačnej fázy
Investičný projekt Šurany Industrial Park realizuje spoločnosť MH Invest, ktorá je stopercentne vlastnená Ministerstvom hospodárstva SR.
Bratislava 28. októbra (TASR) - Spoločnosť MH Invest pokračuje vo výstavbe priemyselného parku Šurany v súlade s kúpnou a investičnou zmluvou. MH Invest disponuje potrebným organizačným zázemím a dostatočnými ľudskými zdrojmi na úspešné zabezpečenie realizácie projektu. Projekt sa v súčasnosti posúva z prípravnej do realizačnej fázy. Vyplýva to zo Správy o aktuálnom stave prípravy strategickej investície Šurany Industrial Park predloženej Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorú v utorok schválila vláda SR.
„V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a zároveň sa pripravuje verejné obstarávanie na výber generálneho zhotoviteľa infraštruktúry. Súčasťou procesu je aj povoľovanie všetkých stavebných objektov a príprava verejného obstarávania na generálneho projektanta vyvolaných investícií, ako sú obchvat mesta Šurany a cyklotrasy. Paralelne sa vyhodnocuje verejné obstarávanie na trvalé uloženie ornice, odvodnenie staveniska a zariadenie staveniska,“ priblížil rezort hospodárstva.
V ďalších krokoch v rámci realizácie projektu by malo dôjsť k zmene osvedčenia o strategickej investícii, a teda rozšíreniu rozlohy územia investície v zmysle podmienok z rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a ďalších rozhodnutí. MH SR vyčíslilo, že celkový rozpočet projektu sa momentálne odhaduje na 276 miliónov eur.
Súčasťou projektu by mala byť aj podpora rozvoja miestnej infraštruktúry. Plánuje sa úprava ciest a vybudovanie nových cyklotrás, ktoré prepoja priemyselný park s autobusovou a so železničnou stanicou. Dôležitými súčasťami investícií bude aj sanácia existujúcej skládky v blízkosti parku a pripojenie časti Nitriansky Hrádok na kanalizáciu a vodovod, priblížilo ministerstvo. Ďalším krokom v rámci realizácie projektu by mali byť aj prípravné práce v zmysle podpísaného memoranda o spolupráci medzi MH SR, Ministerstvom dopravy SR, Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Šurany a spoločnosťou MH Invest.
Rezort v predloženom materiáli pripomenul významné míľniky realizácie projektu, ku ktorým zaradil vydanie rozhodnutia EIA pre infraštruktúru strategického územia v riadnom termíne. Ďalším míľnikom bola podľa predkladateľa materiálu zmena územného plánu mesta Šurany či príprava územia areálu budúceho závodu a predaj pozemkov investorovi. Zásadným míľnikom z pohľadu vplyvov na spustenie výroby bolo aj vybudovanie dvoch nezávislých bodov pripojenia na elektrickú energiu.
