Projekt Profesia Lab získal Národnú cenu kariérového poradenstva
Ide o štvorstupňový model prechodu zo školy na trh práce pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Projekt Profesia Lab od spoločnosti Alma Career Slovakia získal Národnú cenu kariérového poradenstva za rok 2025. Projekt pomáha mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa na trhu práce. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.
„Toto ocenenie nie je len uznaním pre náš tím, ale najmä pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa nebáli vykročiť na svoju prvú pracovnú cestu. Profesia Lab im pomáha objaviť ich schopnosti a zároveň ukazuje zamestnávateľom, že diverzita na pracovisku prináša reálne hodnoty. Veríme, že vďaka spolupráci dokážeme zmeniť aj širšie nastavenie spoločnosti,“ uviedla Martina Čápová zo spoločnosti.
V čase prechodu zo školy na trh práce čelia mladí ľudia podľa spoločnosti najväčšiemu riziku nezamestnanosti. Ak v tejto fáze získajú prvé pracovné skúsenosti, tak si zvýšia šance nájsť si zamestnanie. Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je však tento proces náročnejší, s tým im môže pomôcť projekt Profesia Lab. Ide o štvorstupňový model prechodu zo školy na trh práce, pričom jeho účastníci absolvujú tréning sociálnych a komunikačných zručností, pracovnú prípravu, návštevy pracovísk a stáže.
„Pilotný ročník začínal s desiatimi zamestnávateľmi, v roku 2025 sme spolupracovali s 24 zamestnávateľmi. Za posledné tri roky poskytli spolu 116 platených stáží. V dotazníku spokojnosti až 94,55 % tohtoročných absolventov a absolventiek uviedlo, že sú po programe lepšie pripravení na hľadanie práce,“ priblížila Anna Podlesná zo spoločnosti.
Projekt prináša podľa spoločnosti nielen podporu uchádzačom, ale aj skúsenosti zamestnávateľom, ktorí majú možnosť získať poznatky o diverzite v zdravotných znevýhodneniach ľudí, vyskúšať si v praxi overené postupy, ako aj využiť potenciál zamestnancov s rôznymi schopnosťami a potrebami. Približne 40 % firiem si po ukončení stáže necháva stážistov a ponúkne im zamestnanie na dohodu alebo trvalý pracovný pomer.
Uchádzači, zamestnávatelia aj komunitní partneri sa zároveň už môžu registrovať aj do ďalšieho ročníka Profesia Labu 2025/2026, a to do 31. októbra tohto roka na webovej stránke www.almainclusive.com. Program stáží je bezplatný rovnako pre uchádzačov ako aj zamestnávateľov. Projekt je určený pre uchádzačov do 30 rokov, ktorí majú zdravotné problémy a menej ako ročnú pracovnú skúsenosť.
