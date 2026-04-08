Projekt ráta s výstavbou viac ako 780 bytov pri novej nemocnici
Ďalších 25 miliónov eur by mala stáť investícia do občianskej vybavenosti, ktorej bude dominovať výstavba obchodného centra.
Autor TASR
Martin 8. apríla (TASR) - Udržať počet obyvateľov Martina nad 50-tisícovou hranicou by mohol pomôcť pripravovaný developerský projekt obytnej zóny Turčany v juhovýchodnej časti mesta. Projekt na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii prezentovali predstavitelia vedenia mesta a zástupcovia investorov. V priebehu troch rokov by v území pri rozostavanej novej univerzitnej nemocnici malo vzniknúť viac ako 780 bytov.
Generálny manažér projektu Francisco de la Sierra poznamenal, že podobné projekty súvisiace s výstavbou nemocnice boli úspešné napríklad v írskom meste Sligo či poľskom Gdansku. „Chceme predísť nekontrolovanej výstavbe a namiesto toho ponúknuť kompletnú štvrť s parkami a službami, ktorá bude pripravená v momente, keď nemocnica privíta prvých zamestnancov,“ uviedol.
V území medzi cestami do Tomčian a Dražkoviec plánuje investor postaviť 16 bytových domov so štyrmi až šiestimi nadzemnými podlažiami. „Bude tu 160 nájomných bytov a 622 bytov do osobného vlastníctva. Projekt počíta tiež so 14 rodinnými dvojdomami a k dispozícii bude aj 42 pozemkov pre rodinné domy,“ upresnila hovorkyňa projektu Renáta de la Sierra. Celkové náklady na vybudovanie rezidenčnej časti projektu sú odhadované na 125 miliónov eur.
Ďalších 25 miliónov eur by mala stáť investícia do občianskej vybavenosti, ktorej bude dominovať výstavba obchodného centra. „Samotná výstavba infraštruktúry je naplánovaná na jeseň roku 2027, pričom dokončenie bytových domov a obchodného centra sa očakáva v roku 2029 v súlade s finalizáciou novej nemocnice,“ dodala de la Sierra.
Primátor Ján Danko považuje projekt za novú etapu budúcnosti Martina. „Pokiaľ sa podarí zrealizovať plánovaná výstavba, mesto sa posunie míľovými krokmi dopredu. Je to obrovská šanca pre Martin. Z pohľadu mesta je veľká šanca zvýšenia príjmov do mestskej kasy a tým pádom, ak sa to podarí, tak rozvoj mesta bude určite optimistickejší,“ skonštatoval Danko.
