Projekt Redipom má zefektívniť systém potravinovej pomoci

Bratislava 11. júna (TASR) - Národný projekt Redipom má vytvoriť návrh jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý dosiaľ na Slovensku chýba. Prepojiť by mal pestovateľov, spracovateľov a predajcov potravín s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi. Na Slovensku žije takmer 980.000 ľudí na pokraji chudoby alebo sociálneho vylúčenia, úplne alebo čiastočne odkázaných na potravinovú pomoc, uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



V šiestich slovenských krajských mestách počas júna o projekte informovala producentov, distribútorov a predajcov potravín okrem zástupcov úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti aj Platforma potravinovej pomoci Slovensko a poskytovatelia a príjemcovia potravinovej pomoci „Spolu za jedlo“. „Darovanie potravín je prejavom solidarity a spolupatričnosti,“ zdôraznila Zacharová.



Napriek množstvu ľudí odkázaných na pomoc sa v roku 2020 vyhodilo viac ako 200.000 ton potravín z prvovýroby, spracovania a maloobchodu. Podľa Zacharovej je to tak aj preto, že dosiaľ fungujúci systém redistribúcie jedla nie je efektívny ani postačujúci a potraviny, ktoré by mohli potrebným pomáhať, sa nedostanú tam, kde by mohli byť spotrebované.



Výkonná riaditeľka Platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandra Kolarik dodala, že potravinová pomoc má aj environmentálny význam - ročne skončia v koši tisíce ton jedla, ktoré mohli byť využité na ľudskú spotrebu. Správne prerozdelenie potravín podľa nej znižuje plytvanie a znamená zodpovednejšie čerpanie prírodných zdrojov.