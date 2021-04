Plán rekonštrukcie Osobného prístavu čaká na územné rozhodnutie

Bratislava 5. apríla (TASR) – Projekt plánovanej rekonštrukcie budovy Osobného prístavu v Bratislave stále čaká na územné rozhodnutie. "Zo strany našej spoločnosti boli predložené všetky požadované dokumenty a vyhovené všetkým vzneseným požiadavkám zo strany kompetentných úradov a organizácií, ktoré sa ku konaniu vyjadrujú," uviedol pre TASR Marek Považan, predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava (SPaP-LOD).



Rekonštrukcia by mala podľa neho priniesť skvalitnenie služieb pre cestujúcich v medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave zodpovedajúcich 21. storočiu, teda obdobne, ako tomu je pri letiskách, či moderných železničných a autobusových staniciach. Práce by mali trvať okolo jeden a pol roka, výška investície sa má odvíjať od druhu použitých materiálov schválených príslušnými orgánmi.



Plánovaná rekonštrukcia je dlhodobo kritizovaná zo strany niektorých aktivistov. Podľa nich je však neopodstatnená. Názor aktivistov nezdieľa spoločnosť napríklad pri tvrdení, že nová budova prístavu zničí celkový pohľad na Staré Mesto a budovu Slovenského národného múzea (SNM). "Myslíme si, že celkový pohľad na Staré Mesto podstatne viac ničí aktuálna podoba budovy a jej stav. A podáva negatívny pohľad či už pre Bratislavčanov, ale hlavne pre zahraničných turistov, pre ktorých je táto oblasť prvým miestom stretu s mestom," poznamenal Považan.



Pripomenul tiež, že výška budovy nedosiahne ani úroveň výšky korún stromov v priľahlom parku. Poukázal zároveň na to, že budova SNM je už v súčasnosti prekrytá existujúcou budovou a jej dodatočné prekrytie bude podľa Považana v zanedbateľnom percente.



Taktiež zdôraznil, že projekt bol verejne komunikovaný a prezentovaný. Spoločnosť preto mrzí, že je opakovane napádaný rovnakou argumentáciou, s ktorou sa príslušné orgány v minulosti zaoberali a vysporiadali zapracovaním pripomienok do uložených povinností. Tie spoločnosť podľa neho akceptovala a upravila v projektoch. "Propagované vizualizácie zo strany aktivistov sú neobjektívne a pravdepodobne vedome zavádzajúce," doplnil Považan.



Budova osobného prístavu v Bratislave bola dostavaná v roku 1969 a čiastočnou rekonštrukciou prešla v polovici 90. rokov 20. storočia.