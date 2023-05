Projekt rekvalifikácií na hornej Nitre sa rozšíri i o zamestnancov SE

Trenčín/Prievidza 16. mája (TASR) - Rekvalifikácie zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) budú pokračovať cez nový projekt. Po novom sa do nich budú môcť zapojiť i zamestnanci Slovenských elektrární (SE). Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. chce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) financovať z Operačného programu Slovensko - Fondu na spravodlivú transformáciu, podanie žiadosti o zdroje schválili trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (15. 5.).



Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. nadväzuje na aktuálne realizovaný projekt rekvalifikácií. "Mení sa zloženie partnerov, oproti súčasnosti to už nebudú mestá so svojimi kontaktnými centrami, ale TSK, HBP a SE, závod Elektrárne Nováky (ENO)," uviedla vedúca odboru regionálneho rozvoja Martina Lamačková.



Základné nastavenia projektu sa nemenia, ide o podporu zamestnancov, ktorí prídu o svoju prácu v dôsledku ukončenia výroby elektriny z domáceho uhlia. "Naďalej sa im bude poskytovať polročné podporné obdobie s priemernou mzdou. Zvyšujeme však príspevok na kurzy z 1050 eur na 1500 eur, pričom pribúda aj novinka, že jeden kurz budú musieť účastníci absolvovať povinne, ale zároveň túto sumu budú môcť spoločne použiť na jediný kurz," priblížila.



Do končiaceho projektu sa zapojilo 333 pracovníkov baní, 260 absolvovalo kurzy. "V novom projekte predpokladajú bane 500 účastníkov a ENO 80 s tým, že rozpočet je oproti súčasnému projektu vyšší, nakoľko končia pracovníci s vyššími príjmami a zvyšuje sa príspevok na vzdelávanie," ozrejmila Lamačková.



Zámer národného projektu už schválila komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu pri monitorovacom výbore programu Slovensko koncom apríla. Nasledovať tak budú kroky, ktoré budú viesť k uzatvoreniu zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



"Hlavným problémom, ktorý rieši národný projekt, je očakávaná strata zamestnania zamestnancov banského priemyslu a odvetví priamo naviazaných na ťažbu hnedého uhlia ako dôsledok ukončovania banskej činnosti v regióne," pripomenula hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Predpokladané obdobie realizácie projektu je 19 mesiacov, teda do januára 2025. Celkový rozpočet všetkých partnerov presahuje 12,8 milióna eur, pričom rozpočet TSK je približne 2,1 milióna eur a spolufinancovanie vo výške osem percent. TSK zo svojej časti bude financovať bilanciu kompetencií, príspevky na vzdelávanie a mzdy riadiaceho personálu.