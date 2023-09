Projekt rekvalifikácií na hornej Nitre sa rozšíri i o zamestnancov SE

Trenčín/Prievidza 26. septembra (TASR) - Baníci, ktorí prídu o prácu, dostanú na rekvalifikačné kurzy cez národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. viac peňazí. Zapojiť sa do neho budú môcť i zamestnanci Slovenských elektrární (SE), závodu Elektrárne Nováky (ENO). Podmienky získania príspevkov upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), schválili ho trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (25. 9.).



"VZN hovorí o tom, že každý z účastníkov projektu bude povinný absolvovať minimálne jeden rekvalifikačný kurz, maximálne dva, spolu vo výške 1500 eur, financie mu budú poskytnuté z rozpočtu projektu," uviedla vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Martina Lamačková.



Oproti doposiaľ platnému VZN je tak finančný príspevok na rekvalifikácie podľa nej vyšší o 450 eur. "Aktuálne VZN delí sumu na 350 eur a 700 eur na použitie na mäkké zručnosti a odborné kurzy. V novom projekte bude suma disponibilná a účastník s ňou bude môcť ďalej narábať sám, podľa toho, za aké peniaze sa mu podarí nájsť si kurz," priblížila. Výdavky na kurzy nad výšku 1500 eur si budú účastníci hradiť sami. Kraj sa bude podieľať sumou vo výške osem percent, doplnila Lamačková.



TSK počíta s tým, že do nového projektu sa budú môcť zapojiť ďalší baníci a zamestnanci ENO, ktorej prevádzka končí v závere tohto roka, od 1. novembra. Európska komisia doposiaľ neschválila štátnu pomoc, po jej schválení rezort práce vyhlási výzvu, do ktorej sa TSK zapojí.



Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. je pokračovaním projektu rekvalifikácií baníkov, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia prišli o svoju prácu. Pripravil ho Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Hornonitrianskymi baňami Prievidza a SE. Celkový rozpočet všetkých partnerov presahuje 12,8 milióna eur, financovanie zabezpečí TSK z operačného programu Slovensko - Fondu na spravodlivú transformáciu.