Projekt rekvalifikácií vlani využilo ďalších 171 zamestnancov baní

Prievidza 16. februára (TASR) - Možnosť zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce využilo v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra od jeho spustenia do konca minulého roka celkovo 318 zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Vlani doň vstúpilo 171 pracovníkov. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



"Účastníci pravidelne navštevujú svojho tútora na pracovisku v Novákoch, ktorý im pomáha s adaptovaním sa na prebiehajúce zmeny a s prípravou na vstup na trh práce. Veľkou výhodou je aj možnosť absolvovať dva kurzy podľa vlastného výberu," zhrnula Andrea Fraňová z odboru regionálneho rozvoja TSK.



Odborné kurzy absolvovalo od začiatku realizácie projektu 172 účastníkov. "Medzi tie najobľúbenejšie v roku 2022 patrili najmä kurzy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, sú to napríklad pracovníci v skladovom hospodárstve, stavebníctve či kuriči. Obľúbené boli aj kurzy na pracovníka SBS, zváranie, účtovníctvo či elektrotechnické minimum," priblížila Kukučková.



Z menej tradičných to boli podľa nej kurzy záhradníctva, permakultúry, programovania či tréningový program pre personalistov. Vzdelávanie zamerané na rozvoj mäkkých zručností zatiaľ absolvovalo 155 účastníkov, pričom najväčší záujem bol o počítačové a jazykové kurzy.



Projekt úspešne absolvovalo 243 účastníkov, väčšina z nich po uplynutí šiestich mesiacov, teda po skončení maximálnej doby účasti v projekte. Dovedna 13 účastníkov skončilo predčasne, keďže si našli nové zamestnanie, a traja svoju účasť ukončili zo zdravotných dôvodov. "Z výsledkov hodnotenia projektu vyplýva, že účastníci sú veľmi spokojní s jeho nastavením, najmä s možnosťou absolvovať ľubovoľné kurzy, ale aj s prístupom a prácou našich tútorov, ktorí im pomáhali zvládnuť celý adaptačný proces," skonštatovala Fraňová.



V rámci národného projektu vznikli kontaktné centrá v partnerských mestách Prievidza, Handlová a Nováky. Tie poskytujú účastníkom projektu aj ďalším zamestnancom HBP individuálne poradenstvo v oblastiach psychológie, legislatívy, ekonomiky a terénne sociálne poradenstvo. Takmer na týždennej báze realizujú hromadné komunitné aktivity zamerané na zaujímavé témy z rôznych oblastí.