Projekt skladového areálu STORE.TO v Bratislave má územné rozhodnutie

Bratislava 24. januára (TASR) - Projekt nového skladového areálu STORE.TO, ktorý má vyrásť medzi bratislavskými mestskými časťami Rača a Vajnory, získal územné rozhodnutie. Právoplatnosť nadobudlo začiatkom januára. Projekt je v aktuálne v procese získavania stavebného povolenia. Stojí za nám developerská spoločnosť Alto Real Estate.



"Začiatok výstavby máme naplánovaný na druhú polovicu tohto roka. Samotná výstavba by však mala trvať približne deväť mesiacov," avizuje obchodný riaditeľ spoločnosti Ján Bryndza.



V rámci projektu by mal investor vybudovať tri objekty predajných skladov s celkovou plochou viac ako 25.000 štvorcových metrov. Zameriava sa na ponuku flexibilných skladových priestorov, ktoré spĺňajú potreby malých a stredných podnikateľov, e-shopov, distribučných centier či výrobných prevádzok. Každý sklad má byť vybavený vjazdom, parkovacími státiami i peším prístupom. V centrálnej časti areálu má vzniknúť oddychová zóna so zeleňou, lavičkami a stojiskami pre bicykle. Napojený bude na diaľnicu.



"Projekt pokračuje v povoľovacom konaní. Ide o projekt na území niekdajšieho brownfieldu Slovnaftu Na pántoch," napísal na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován.



Keďže bude pripravovaný komplex mestských skladov a prímestskej logistiky, umiestnený v priemyselnej zóne, pozitívom podľa neho bude, že má priniesť revitalizáciu aj nové pracovné miesta. Rovnako tak financie za poplatok za rozvoj a do budúcna aj daň z nehnuteľnosti. "Profitovať z toho teda bude aj mestská časť Rača aj hlavné mesto," poznamenal Drotován s tým, že súčasťou projektu, na podnet samosprávy, aj oprava časti komunikácie Na pántoch, od križovatky s Rybničnou po vjazd do areálu.