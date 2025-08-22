< sekcia Ekonomika
Projekt skráteného pracovného času vzbudil v Poľsku veľký záujem
Autor TASR
Varšava 22. augusta (TASR) - Ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky Poľska zaznamenalo v prvom týždni náboru do pilotného programu skracovania pracovného času so zachovaním mzdy žiadosti od 150 subjektov, čo označilo za veľký záujem. Ďalších 694 žiadostí je aktuálne rozpracovaných v systéme. O vstup do pilotného programu sa môžu subjekty uchádzať do 15. septembra. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií ministerstva.
Rezort uviedol, že program je otvorený pre mikro, malé a stredné podniky, ako aj pre veľké firmy a verejné inštitúcie. Cieľom je preveriť fungovanie rôznych modelov kratšieho pracovného času v odlišných organizačných podmienkach.
Ministerka práce Agnieszka Dziemianowicz-Bak konštatovala, že doterajší záujem potvrdzuje pripravenosť zamestnávateľov využiť príležitosť testovať kratší pracovný čas pri zachovaní mzdy.
Financovanie pilotu bude zabezpečené z rezervy fondu práce. Prostriedky možno využiť výlučne na zmeny organizačných a technologických procesov, školenia pracovníkov alebo spolufinancovanie ich miezd počas účasti v programe.
Celkový rozpočet na roky 2025 až 2027 dosahuje 50 miliónov PLN (11,76 milióna EUR). V roku 2025 je vyčlenených 10 miliónov zlotých (2,35 milióna EUR). Maximálna výška podpory pre jeden projekt je stanovená na 1 milión PLN, pričom na jedného zamestnanca nesmie suma presiahnuť 20.000 PLN.
Podmienkou účasti je zapojenie najmenej polovice zamestnancov danej firmy, zachovanie miezd a istoty zamestnania. Organizácie si môžu zvoliť model štvordňového pracovného týždňa, kratších pracovných dní, predĺžených dovoleniek či flexibilného začiatku práce.
Program bude realizovaný v troch etapách - prípravnej do konca roku 2025, testovacej počas roku 2026 a vyhodnocovacej, ktorá sa skončí v máji 2027. Zoznam vybraných projektov má byť zverejnený do 15. októbra 2025.
(1 EUR = 4,2518 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
