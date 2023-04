Projekt Southbank v Petržalke má priniesť vyše 1000 bytov

Bratislava 13. apríla (TASR) - Developerský projekt Southbank, ktorý by mal vyrásť na petržalskom brehu Dunaja v okolí bratislavského Mosta Apollo, by mal priniesť viac ako 1000 bytov, ale tiež kancelárske a obchodné priestory. Informoval o tom investor - spoločnosť Penta Real Estate, ktorá vo štvrtok zverejnila víťazný návrh projektu.



Víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže sa stali medzinárodné architektonické ateliéry Snöhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti. "Návrh je inšpirovaný prírodným prostredím, ktoré sa nachádza popri rieke Dunaj. Verejný priestor sa bude rozprestierať na viacerých úrovniach, ktoré budú navzájom prepojené promenádou," približuje David West, zakladateľ a riaditeľ jedného zo štúdií.



Návrh pracuje s verejnými priestormi, ktoré doplnia ostatné verejné plochy definované v územnom pláne zóny. V bezprostrednom okolí ide napríklad o veľký centrálny park či športovo-rekreačnú zónu pri Dunaji. Návrh tiež pracuje s terénom, čím umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. bowls. Tie pracujú s existujúcimi stromami a zeleňou a vytvárajú trvalo udržateľný systém odvodnenia.



Architekti taktiež navrhli fázu 0, ktorá by aktivovala územie ešte pred tým, ako sa začne samotná výstavba projektu. Nachádzať sa má pod Mostom Apollo a slúžiť by mala ako verejný priestor na organizáciu kultúrno-spoločenských akcií a na komunitné stretávanie.



"Momentálne pripravujeme zadanie na dopracovanie štúdie v súlade s odporúčaniami poroty a pripravujeme výber lokálneho projektanta," konštatuje výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník.



Termín začiatku výstavby bude podľa developera závisieť od povoľovacieho procesu. Odvíjať sa bude tiež od niekoľko rokov prebiehajúcej zmeny územného plánu mesta. Po jej schválení by sa mohla výstavba začať v priebehu 1,5 až dvoch rokov. Projekt má byť rozdelený do viacerých etáp, realizácia je odhadovaná na desať rokov.



Projekt Southbank je jedným z dvoch projektov, ktoré sú v danej lokalite naplánované. V jeho blízkosti má vyrásť aj projekt Nové Lido. Ich výstavbou má v Bratislave vzniknúť nové centrum, ktoré je dlhodobo plánované na území medzi Starým mostom a Prístavným mostom na pravom brehu Dunaja. Podporu rozvoju územia a spolupráci vyjadrili zástupcovia hlavného mesta a developeri podpísaním memoranda o porozumení a spoločnom postupe.