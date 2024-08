Projekt ťažby plynu neďaleko nemeckého ostrova Borkum dostal zelenú

Emden 14. augusta (TASR) - Ťažba zemného plynu v Severnom mori neďaleko nemeckého ostrova Borkum sa môže stať skutočnosťou po tom, ako kontroverzný projekt získal súhlas od regulačných orgánov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Úrad pre baníctvo, energetiku a geológiu (LBEG) v spolkovej krajine Dolné Sasko v stredu oznámil, že holandskej energetickej spoločnosti ONE-Dyas udelil 18-ročné povolenie na vŕtanie pod morským dnom. Na jeho základe by sa vŕtanie a ťažba zastavili, ak by sa zistilo, že Nemecko už zemný plyn ako zdroj energie nepotrebuje. Plyn ťažený z domácich ložísk je pre klímu podstatne menej škodlivý ako dovážaný plyn, uviedol prezident LBEG Carsten Mühlenmeier.



Spoločnosť ONE-Dyas plánuje začať ťažbu z ložiska v blízkosti nemeckého ostrova Borkum a holandského ostrova Schiermonnikoog ešte tento rok. Vrty sú plánované v hĺbke od 1,5 kilometra do 3,5 kilometra.



Vyťažiteľné množstvo zemného plynu sa podľa odhadov pohybuje od 4,5 miliardy kubických metrov do 13 miliárd kubických metrov. V Nemecku sa podľa vládnych údajov v minulom roku spotrebovalo približne 81 miliárd kubických metrov plynu.



Projekt stále čelí prekážkam a viaceré environmentálne organizácie sa ho v spolupráci s obyvateľmi dotknutých ostrovov snažia zastaviť právnou cestou.