Projekt TUKE a oceliarní chce zvýšiť záujem o techniku

Košice 20. mája (TASR) – Popularizovať vedu medzi mladými ľuďmi a zvýšiť záujem o štúdium technického zamerania je zámerom vzdelávacieho projektu Technické talenty 2020+. Pre študentov stredných škôl a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) ho pripravila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) TUKE so spoločnosťou U. S. Steel Košice. Projekt v stredu predstavili médiám predstavitelia fakulty a hutníckej spoločnosti, ktorá ho aj finančne podporuje.



Študenti sa do programu zapoja vytvorením práce na vybranú tému, pričom môžu získať odmenu 200 eur. Projekt trvá od 1. januára do konca októbra tohto roka. Najlepšie práce vyberá vždy na konci mesiaca trojčlenná komisia. Doposiaľ už bolo takto ocenených 37 prác. K zadaným témam patria - obehová ekonomika / buď kreatívny v recyklácii, materiály modernej doby / steelový svet technológií, energetika / kde v pekle je energia? a environmentálne inžinierstvo / bráň zelenú hranicu. Špeciálnou kategóriou je 'každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím'. Záujemcovia sa do projektu môžu prihlásiť, a to aj opakovane cez online formulár na webstránke fmmr.sk, rozsah prác je minimálne jedna normostrana. V rámci stredných škôl je program určený študentom tretieho a štvrtého ročníka.







Zámerom je podľa organizátorov aktívne zapojiť študentov do objavovania vzrušujúcej stránky technických predmetov a pomáhať im porozumieť, akú majú úlohu pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti. "Témami sú aktuálne výzvy dnešnej doby. Jednak je to na popularizáciu vedy a dôležité je aj podchytiť talenty, ktoré majú inovatívne prístupy a nápady a sú ešte na stredných školách," priblížila dekanka FMR Iveta Vasková.



Aj podľa rektora TUKE Stanislav Kmeťa je to správna cesta, ako povzbudiť záujem mladých ľudí študovať techniku na vysokých školách. "Vďaka našim spolupracovníkom z priemyselnej praxe budeme mať možnosť zapojiť do tvorivého technického myslenia a projektov súvisiacich s energiami, obehovou ekonomikou a životným prostredím aj stredoškolákov," skonštatoval.



Projekt podporujú košické oceliarne U. S. Steel, ktoré aj takto chcú prispieť k rastu budúcich odborníkov v technických disciplínach, napríklad pri riešení aktuálnej otázky dekarbonizácie priemyslu. Súčasťou je aj osobné zapojenie expertov hutníckej fabriky. "Plánovanú podporu fakulty sme sa rozhodli zvýšiť o 50.000 eur ročne. Na podporu hľadania, udržania a rozvoj technických talentov vrátane poskytovania štipendií vybraným študentom tak alokujeme v priebehu nasledujúcich piatich rokov 250.000 eur," povedal prezident U. S. Steel Košice James Bruno.