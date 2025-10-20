< sekcia Ekonomika
Projekt v bývalej Neografii v Martine prinesie 210 nových bytov
Z celkového počtu 210 bytov budú takmer dve tretiny umiestnené v hlavnej výškovej budove s 21 podlažiami. Tú doplnia dva sedempodlažné bytové domy, každý s 36 bytmi.
Autor TASR
Martin 20. októbra (TASR) - Udržať počet obyvateľov Martina nad 50-tisícovou hranicou by mohol pomôcť pripravovaný developerský projekt v bývalom areáli Neografie. Spoločnosť ŽOS-Vývoj chce v centre mesta postaviť spolu 210 bytov v troch bytových domoch. Svoj zámer už investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady dosahujú 49 miliónov eur.
Navrhovaná výstavba je situovaná v areáli vymedzenom ulicami Škultétyho a M. R. Štefánika. „V bezprostrednom okolí sa nachádza námestie Svetozára Hurbana Vajanského, historický objekt Matice slovenskej, občianska vybavenosť a obytná štruktúra bytových i rodinných domov. Nový urbanistický súbor prirodzene reaguje na existujúcu mestskú zástavbu, a to kompozične aj výškovo,“ uvádza firma v zámere.
Z celkového počtu 210 bytov budú takmer dve tretiny umiestnené v hlavnej výškovej budove s 21 podlažiami. Tú doplnia dva sedempodlažné bytové domy, každý s 36 bytmi. „Z 377 parkovacích miest je 321 navrhovaných v garážach a zvyšných 56 stojísk je na povrchu,“ popisuje investor návrh statickej dopravy.
Mesto Martin ako deviate najväčšie mesto na Slovensku dlhodobo bojuje s poklesom počtu obyvateľov. Ešte v roku 2002 v meste žilo viac ako 60.000 obyvateľov, ale nasledujúce dve desaťročia mala obývanosť klesajúcu krivku. Aktuálne tu žije približne 50.000 ľudí s trvalým pobytom.
Navrhovaná výstavba je situovaná v areáli vymedzenom ulicami Škultétyho a M. R. Štefánika. „V bezprostrednom okolí sa nachádza námestie Svetozára Hurbana Vajanského, historický objekt Matice slovenskej, občianska vybavenosť a obytná štruktúra bytových i rodinných domov. Nový urbanistický súbor prirodzene reaguje na existujúcu mestskú zástavbu, a to kompozične aj výškovo,“ uvádza firma v zámere.
Z celkového počtu 210 bytov budú takmer dve tretiny umiestnené v hlavnej výškovej budove s 21 podlažiami. Tú doplnia dva sedempodlažné bytové domy, každý s 36 bytmi. „Z 377 parkovacích miest je 321 navrhovaných v garážach a zvyšných 56 stojísk je na povrchu,“ popisuje investor návrh statickej dopravy.
Mesto Martin ako deviate najväčšie mesto na Slovensku dlhodobo bojuje s poklesom počtu obyvateľov. Ešte v roku 2002 v meste žilo viac ako 60.000 obyvateľov, ale nasledujúce dve desaťročia mala obývanosť klesajúcu krivku. Aktuálne tu žije približne 50.000 ľudí s trvalým pobytom.