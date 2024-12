Projekt výstavby tunela Karpaty pri Bratislave získal rozhodnutie EIA

Bratislava 11. decembra (TASR) - Projekt výstavby tunela Karpaty pri Bratislave získal rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Pred samotnou prípravou projektu bude potrebné ešte vykonať hydrogeologický prieskum. V stredu na spoločnej tlačovej konferencii o tom informovali minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Vydanie a právoplatné rozhodnutie EIA pre tento projekt je významným krokom k tomu, aby sme jedného dňa mali plnohodnotný obchvat Bratislavy, teda aj tú severnú časť. Je to o tom, aby sme mali kompletný obchvat a dostali toho štvrť milióna kamiónov, ktoré dnes chodia cez Bratislavu, preč z nášho hlavného mesta," uviedol Ráž. Doplnil, že tunelom sa tak zároveň prepojí Záhorie so zvyškom Slovenska. V budúcnosti sa tiež počíta s napojením na rakúsku a českú diaľnicu.



Ráž pripustil, že na financovanie výstavby tunela Karpaty bude musieť ministerstvo pravdepodobne hľadať externé zdroje. "Je pravdepodobné, že práve preto, aby sme dokázali jeho ekonomickú návratnosť, tak ho budeme do budúcna vynímať z mýtneho systému a systému diaľničnej známky. Tunel bude platiť len ten, kto cezeň pôjde," dodal minister dopravy.



Vydanie EIA pre projekt výstavby tunela Karpaty potvrdil aj šéf envirorezortu. "Ministerstvo sa vysporiadalo so všetkými námietkami. Ten rozklad, ktorý bol vypracovaný, plne reflektuje na všetky možné obavy alebo dopyty," priblížil Taraba. Spresnil, že ministerstvo životného prostredia určilo vyše 150 pripomienok, ktoré budú musieť byť počas realizácie projektu monitorované alebo upravené.



Výstavba úseku diaľnice D4 medzi bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou je tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Tunel s dĺžkou 11,76 kilometra má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Stavebné náklady sa odhadujú približne na 1,7 miliardy eur. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače. Vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka.