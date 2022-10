Projekt za 7,6 mil. eur zvýšil bezpečnosť na ceste Svinia - Michalovce

Košice 7. októbra (TASR) – Na úseku cesty I/18 medzi obcou Svinia v Prešovskom okrese a mestom Michalovce sa skončili stavebné práce realizované s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. K obnove komunikácie došlo v rámci projektu Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v správe Slovenskej správy ciest (SSC) od septembra 2020 a trvala 24 mesiacov. Dielo za viac ako 7,6 milióna eur bez DPH zrealizovalo Združenie Eurovia SK – Hakom.



Zhotoviteľ informoval, že práce zahŕňali osadenie prvkov pasívnej bezpečnosti, ako sú tlmiče nárazu, energeticky absorpčné koncovky, nové zvodidlá a nosiče zvislého dopravného značenia. Tie sa realizovali na vopred určených úsekoch a pomôžu pri nehodách ochrániť posádku vozidla. Súčasťou prác bola aj úprava križovatiek, na ktorých sa zosúladilo značenie a vymenili sa zvislé vodorovné dopravné značky.



"Cieľom bolo výrazne zlepšiť orientáciu vodičov a poskytnúť im jednoznačné, zrozumiteľné a rýchlo pochopiteľné informácie o križovatke. Vďaka tomu sa vodičovi vytvorí väčší časový priestor pri rozhodovacom procese na riešenie neočakávanej situácie v križovatke ako kolízia s chodcom či vynútenie prednosti v jazde," uviedla hovorkyňa Eurovia SK Simona Tančáková. Celková dĺžka riešeného úseku je 87,4 kilometra.



V rámci zvýšenia bezpečnosti komunikácie došlo aj k úprave vodorovného a zvislého značenia na vstupoch do obcí. Priamo v obciach upravili dopravné značky označujúce priechod pre chodcov so zvýrazneným fluorescenčným podkladom. Na vybraných priechodoch pre chodcov osadili LED osvetlenie s aktiváciou pomocou snímača.



Na miestach zmeny smerového vedenia cesty sú umiestnené celoreflexné smerové stĺpiky a zvodidlové odrazky. Nainštalovali aj odrazkové, resp. LED solárne trvalé dopravné gombíky a fluorescenčné dopravné zariadenia určené na označenie dopravných oblúkov či prekážok v súbehu s cestou. Na viacpruhových komunikáciách protismernú premávku oddelili vodiacim prahom s reflexnými prvkami, LED diódami a akustickým plastom. Ide o snahu predísť čelným zrážkam, ktoré často nastávajú pre dezorientáciu vodiča pri nedostatočnom poskytnutí informácií o vedení premávky, ale aj počas zhoršených klimatických podmienok.