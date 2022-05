Projekt za takmer 70 mil. eur má zlepšiť digitálne zručnosti seniorov

Bratislava 12. mája (TASR) – Zlepšenie digitálnych zručností seniorov by mal priniesť projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, na ktorý pôjde takmer 70 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti.



"Nielenže vyškolíme a zlepšíme digitálne zručnosti vyše 172.000 seniorov, ale úspešným absolventom školení odovzdáme aj nakonfigurované a prispôsobené tablety, ktoré budú pre nich vstupnou bránou do online sveta," priblížila vo štvrtok ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Na projekte v prípravnej fáze spolupracuje ministerstvo s Jednotou dôchodcov Slovenska a verejnými vysokými školami. Školenia budú mať jednotnú metodiku a budú pozostávať zo štyroch hlavných vzdelávacích okruhov - základná práca s digitálnym zariadením, vyhľadávanie informácií, komunikácia online a informačná bezpečnosť.



"Finišujeme s prípravnou fázou a do konca júna počítame s vyškolením prvých tisíc seniorov," avizovala Remišová. O detailoch bude MIRRI informovať v najbližších týždňoch.



Ministerstvo si dalo vypracovať kvantitatívny prieskum na vzorke takmer 600 respondentov, z ktorého vyplynulo, že 41 % slovenských seniorov vo veku 65 – 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie – počítač, smartfón ani tablet.



Slovenskí seniori digitálne zariadenia používajú najčastejšie na vyhľadávanie informácií na internete, videohovory, posielanie e-mailov alebo čítanie online médií. Len menej ako 15 % ich používa digitálne zariadenia na náročnejšie úlohy, ako napríklad internetbanking, online nakupovanie či komunikáciu s úradmi.



Prieskum ukázal, že seniori príliš nedôverujú mediálnemu obsahu – tretina opýtaných (33 %) nevie definovať, ktoré médium je dôveryhodné, resp. nedôveruje žiadnemu. Každý piaty respondent sa nikdy nestretol s pojmom dezinformácia alebo hoax.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že seniori vnímajú digitálne technológie pozitívne. Až 97 % z tých, ktorí vlastnia takéto zariadenie, potvrdilo, že technológie považujú za dôležitú súčasť moderného života. Vyše 90 % súhlasí s názorom, že by im digitálne technológie uľahčili kontakt s blízkymi a každodenný život. Sedem z desiatich seniorov má záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti.