Projekt zdroja tepla pre Prievidzu má právoplatné stavebné povolenie

Sebedražie 23. marca (TASR) - Prievidzský dodávateľ a distribútor tepla na hornej Nitre má už k dispozícii právoplatné stavebné povolenie na projekt nového zdroja tepla pre Prievidzu. Investíciu v hodnote niekoľkých miliónov eur chce financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) pripravuje i nové zdroje pre Nováky a Zemianske Kostoľany.



"V PTH pracujeme na výbere dodávateľov jednotlivých technológií a stavieb a keďže sa chceme uchádzať o štrukturálne fondy, pripravujeme jednotlivé žiadosti a podklady pre získanie prostriedkov. Sme teda vo fáze verejného obstarávania," povedal v stredu po rokovaní so zástupcami EK na bani Cigeľ predseda predstavenstva PTH Rastislav Januščák.







Pre špičkovaciu kotolňu, ktorú bude spoločnosť podľa neho financovať z vlastných a úverových zdrojov, vybrala už dodávateľa a predpokladá, že s prácami začne už budúci mesiac. "V prípade projektu Prievidza tak ideme v súlade s harmonogramom. Súčasná situácia môže priniesť i riziká, jednak v dodávke a cien materiálov i technologických celkov. Zatiaľ máme prísľub od dodávateľov, že by to malo byť hotové," priblížil.



Náklady na vybudovanie nového zdroja pre Prievidzu sa pohybovali pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti na úrovni 14 miliónov eur, dnes je to v nadväznosti na vyššie ceny stavebných materiálov 19 miliónov eur, z výzvy pre hornú Nitru na rekonštrukciu tepelných rozvodov chce PTH získať z fondov 13 miliónov eur, vyčíslil Januščák.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa snažilo hlavne identifikovať potenciálne zdroje z aktuálneho programovacieho obdobia a toto sa mu i podarilo, ozrejmil generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI Peter Balík. "Prípravné práce, stavebné konanie a verejné obstarávania sú súčasťou žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý by mal byť využitý aj na tento projekt," doplnil Balík.



Mesto Prievidza a PTH zabezpečuje kroky k tomu, aby cena tepla v Prievidzi bola nižšia, ako je v súčasnosti, vplyv však na to môže mať vojna na Ukrajine a inflácia, dodala primátorka Katarína Macháčková.



Pre Nováky má PTH v súčasnosti k dispozícii zatiaľ neprávoplatné stavebné povolenie a právoplatné povolenie pre rekonštrukciu potrubia, pre zdroj v Zemianskych Kostoľanoch sú v súčasnosti vo fáze územného rozhodnutia.



Nové zdroje zabezpečí distribútor v nadväznosti na ukončenie ťažby a výroby tepla z domáceho uhlia po roku 2023. Mesto Nováky plánuje vykurovať biomasou a banskými vodami. Prievidzu kombináciou obnoviteľných zdrojov energie a plynu. Obec Zemianske Kostoľany zase prostredníctvom súčasnej kotolne. Väčšinovým akcionárom s 51-percentným podielom v spoločnosti je mesto Prievidza, menšinovým sú Hornonitrianske bane Prievidza.