Projektanti očakávajú tohtoročný rast trhu o tri percentá

Bratislava 12. decembra (TASR) - Projektové spoločnosti očakávajú, že tohtoročný rast trhu projektových prác bude na úrovni troch percent. Optimistickejší sú projektanti, ktorí sa venujú inžinierskemu staviteľstvu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce.



Projektanti tvrdia, že ich kapacity sú vyťažené na 88 %. Očakávajú, že ich tržby tento rok porastú o 2,7 %, pričom viac by mali rásť pri inžinierskej projekcii. V priemere majú projektové spoločnosti zazmluvnené zákazky na päť mesiacov dopredu. Maržu nechce meniť 59 % spoločností.



S rastom trhu projektových prác počítajú projektanti aj v budúcom roku, vyčíslili ho na 2,4 %.



Projektanti orientujúci sa na inžinierske stavby očakávajú tento rok až 5,2-percentný rast trhu a v roku 2022 predpovedajú nárast o ďalších 3,9 %. Pozemné projekcie očakávajú dvojpercentný rast v tomto roku a 1,7-percentný v tom budúcom.



Tento rok predpovedajú projektanti rast tržieb o 2,7 % a trend sa podľa nich udrží aj v roku 2022, vtedy očakávajú nárast tržieb o ďalších 1,5 %. "Čo sa týka verejných zákaziek, tak v roku 2021 prevládala stagnácia až útlm pri nových zákazkách. Na základe našich informácií je to spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov u verejných obstarávateľov. Zhoršuje sa situácia aj projektových spoločností, ktoré sú nútené hľadať zákazky v zahraničí," vysvetľuje rast tržieb pri nižšom objeme zákaziek riaditeľ spoločnosti HBH Projekt Viliam Piták.



Tržby by mali rásť rýchlejšie pri spoločnostiach, ktoré projektujú inžinierske stavby, a to o 4,7 % tento rok a o 2,5 % v budúcom roku. Pri pozemnej projekcii by malo ísť o tohtoročný rast tržieb o 1,9 % a o 1,1-percentný nárast v budúcom roku.



Projektanti majú zákazky zazmluvnené na päť mesiacov vopred. Pre 39 % opýtaných ide o kratšiu dobu než vlani a 35 % to hodnotí ako rovnako dlhú dobu. Štvrtina projektantov hovorí o medziročnom predĺžení tejto doby.



Svoju maržu neplánuje meniť 59 % opýtaných projektových spoločností. K zmene marže sa prikláňa zostávajúcich 41 % opýtaných, keď 20 % opýtaných bude svoje marže zvyšovať a 21 % respondentov dokonca znižovať.