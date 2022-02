Projektová výzva by sa mala upraviť, novela zákona je v 2. čítaní

Bratislava 2. februára (TASR) - Projektová výzva by sa mala upraviť. Mala by obsahovať kritériá na hodnotenia žiadosti o prostriedky. Poradie alebo váha ich dôležitosti by mali byť rozdelené na viaceré časti hodnotenia. Vyplýva to z novely zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorú v stredu plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.



Poradie alebo váha dôležitosti by boli rozdelené na viaceré časti hodnotenia. Žiadosť o prostriedky, ktorá nesplní podmienky prvej časti hodnotenia, by sa nehodnotila v ďalšej časti hodnotenia.



Vykonávateľ by mohol vyhlásiť aj výzvu na projektový zámer, ktorým je súhrn informácií požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov. Ten by žiadateľ navrhol na realizáciu v prípade schválenia žiadosti.



Výzva by mala obsahovať podmienky potrebné na posúdenie zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. "Po zhodnotení výzvy na projektový zámer vykonávateľ vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky. Vykonávateľ je oprávnený určiť hodnotiacu správu ako ďalšiu podmienku poskytnutia mechanizmu vo výzve," uviedli predkladatelia v návrhu zákona.



Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od 1. mája 2022.