Projektová výzva sa upraví, plénum schválilo príslušnú novelu

Bratislava 16. marca (TASR) - Projektová výzva sa upraví, bude obsahovať kritériá na hodnotenia žiadosti o prostriedky. Poradie alebo váha ich dôležitosti by mali byť rozdelené na viaceré časti hodnotenia. Vyplýva to z novely zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.



Poradie alebo váha dôležitosti budú rozdelené na viaceré časti hodnotenia. Žiadosť o prostriedky, ktorá nesplní podmienky prvej časti hodnotenia, by sa nehodnotila v ďalšej časti hodnotenia.



Vykonávateľ bude môcť vyhlásiť aj výzvu na projektový zámer, ktorým je súhrn informácií požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov. Ten by žiadateľ navrhol na realizáciu v prípade schválenia žiadosti.



Výzva bude obsahovať podmienky potrebné na posúdenie zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. "Po zhodnotení výzvy na projektový zámer vykonávateľ vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky. Vykonávateľ je oprávnený určiť hodnotiacu správu ako ďalšiu podmienku poskytnutia mechanizmu vo výzve," uviedli predkladatelia v návrhu zákona.



Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh koaličných poslancov. V ňom sa rozširuje pojem žiadateľa s ohľadom na doplnenie ustanovení o výzve na predkladanie projektových zámerov. Ďalej hovorí, že okrem výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a priameho vyzvania národná implementačná a koordinačná autorita schvaľuje tiež výzvu na predkladanie projektových zámerov.



Cieľom pozmeňujúceho návrhu je aj precizovanie predloženého návrhu, najmä jeho terminológie a zabezpečenie právnej istoty a transparentnosti. Z dôvodu právnej istoty sa taktiež precizuje postup pri využití výzvy na predkladanie projektových zámerov. Upravuje sa aj spôsob zverejňovania výzvy na predkladanie zámerov po vzore zverejňovania výzvy. Zároveň sa doplňuje, že výzva na predkladanie projektových zámerov a následne vyhlásená výzva musia byť vo vzájomnom súlade. Zámerom je minimalizovať riziká, ktoré môžu vyplývať z prípadného zámerného prispôsobovania výzvy na základe informácií poskytnutých v rámci predložených projektových zámerov.



V rámci pozmeňujúceho návrhu sa taktiež precizujú požiadavky týkajúce sa hodnotiacej správy. Jej predloženie môže byť určené ako iná podmienka poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Jej závery nebudú mať vplyv na hodnotenie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, majú len informačný charakter. Ďalej sa upravujú vymedzenia konfliktu záujmov a rozšírenie okruhu zainteresovaných osôb na strane vykonávateľa a sprostredkovateľa z dôvodu doplnenia právnej úpravy výzvy na predkladanie projektových zámerov.



Predkladatelia navrhli účinnosť zákona od 1. mája 2022.