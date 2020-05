Projektové spoločnosti pozastavujú svoje projekty

Bratislava 1. mája (TASR) – Súčasná situácia okolo nového koronavírusu ovplyvňuje zisky projektových spoločností. Tie sú nútené pozastavovať svoje projekty alebo ich rušia priamo zákazníci. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva analytickej spoločnosti CEEC Research a jej partnerskej firmy Považská cementáreň Ladce. Takmer 70 % opýtaných firiem uviedlo, že by im najviac pomohla daňová úľava.



Približne 92 % opýtaných projektových firiem uviedlo, že opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu majú dosah na ich podnikanie. V najväčšej miere ide o zníženie zisku (7,7 bodu z 10), na druhom mieste je rast nákladov a pozastavenie prebiehajúcich projektov (oboje rovnako 6,8 bodu).



Na druhej priečke nápomocných opatrení po daňovej úľave je vyhlásenie väčšieho množstva verejných zákaziek, čo by privítalo 66 % opýtaných firiem. Viac ako polovica respondentov by sa potešila poskytnutiu dotácie od štátu a zhruba 43 % by bolo za zníženie úrokových sadzieb, prípadne nulové úrokové sadzby pri pôžičkách v súvislosti s finančnou podporou pre firmy. Tretina by sa priklonila k odpusteniu splátok úverov firmy na určitú dobu. Zhruba osem percent respondentov by volilo aj inú formu podpory, ako napríklad preplatenie časti platu zamestnanca zo strany štátu či rýchlejšiu prácu úradov.



„Aktuálne opatrenia sú zamerané predovšetkým na malých podnikateľov v obchode a službách. Nie sú orientované na stavebné spoločnosti, či už zamerané na samotnú výstavbu alebo projektové a inžinierske činnosti. Z dlhodobého hľadiska je neudržateľné riešiť situáciu dotáciami na udržanie pracovných miest, je potrebné aj zameranie na investície, ktoré utlmia prepad a opätovne rozhýbu ekonomiku,“ upozornil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.



Podľa takmer polovice opýtaných riaditeľov projektových spoločností bude trvať pol roka až rok, kým sa trh projektových prác vráti do normálnych koľají. „Viac ako tretina sa prikláňa k variantu, že by návrat mohol trvať jeden až dva roky (37 %). Viac ako desatina je optimistická a verí v stabilizáciu situácie za menej ako šesť mesiacov. Ešte menšia časť (6 %) je názoru, že tento proces bude trvať dlhšie ako dva roky,“ uzavrela analytická spoločnosť.