Projektovým spoločnostiam klesajú zákazky

Bratislava 27. apríla (TASR) – Projektové spoločnosti mávajú zazmluvnené zákazky na päť mesiacov dopredu. Viac ako polovica (51 %) opýtaných projektantov zaznamenala medziročný pokles svojich zákaziek. Vyplýva to z polročnej analýzy stavebníctva analytickej spoločnosti CEEC Research a jej partnerskej firmy Považská Cementáreň Ladce.



Ďalších 45 % opýtaných eviduje rovnaký objem zákaziek ako v tomto istom období minulého roka a zvyšné štyri percentá zaznamenali nárast počtu zákaziek. Situácia sa ale v blízkom čase môže zmeniť, tvrdí to generálny riaditeľ spoločnosti Reming Consulting. "Do jesene očakávame útlm, žiaľ, aj na rozpracovaných zákazkách. Dúfame však, že nové vedenie rezortu dopravy a výstavby na jeseň reštartuje proces projektovej prípravy stavieb," dodal.



Čo sa týka predikcie vývoja počtu zákaziek, 78 % opýtaných projektantov ráta s poklesom svojich zákaziek, a to o 32 %. Naopak, štyri percentá očakávajú nárast počtu zákaziek v priemere o 10 % a zvyšných viac ako 17 % neočakáva žiadne zmeny.



Riaditeľ organizačnej zložky Slovensko spoločnosti HBH Projekt Viliam Piták avizuje odklad termínov plnenia pri väčšine ich zákaziek. "Aj keď naša snahou je dokončiť rozbehnuté zákazky v dohodnutých termínoch, nie je to vždy možné. Veľa našich subdodávateľov má presunutých zamestnancov na 'prácu z domu', avšak existujú úkony, ktoré sa nedajú takýmto spôsobom práce plniť (napr. laboratórne práce). Obmedzená činnosť úradov taktiež spôsobuje značné problémy v postupe prác," vysvetlil.