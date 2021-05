Projekty Seal of Excellence sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov

Bratislava 4. mája (TASR) - Výnimočné projekty, ktoré získali európsku známku excelentnosti za kvalitu Seal of Excellence, sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) dve výzvy zamerané na podporu týchto výskumno-vývojových projektov. Informovala o tom hovorkyňa MH SR Katarína Matejková.



Uzávierka prvého kola oboch výziev je podľa nej naplánovaná na 30. júna, uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch.



Spresnila, že známku excelentnosti má v súčasnosti 18 projektov zo Slovenska. Na obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške takmer 25,9 milióna eur, žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 2,5 milióna eur.



Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) je podľa nej rád, že "sa podarilo zabezpečiť financovanie týchto inovatívnych a kvalitných projektov s pečaťou výnimočnosti". Práve podpora inovatívnych projektov prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska, keďže môžu priniesť zásadné inovácie, a to aj z globálneho hľadiska.



"Projekty, ktoré obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii, si zaslúžia podporu. Uviesť inovácie na trh nie je jednoduché a vyžaduje si to nielen odvahu, ale aj financie," zdôraznil vicepremiér, ktorý verí, že "práve takéto projekty prispejú k vytváraniu sofistikovaných pracovných miest a k rozvoju vedy, výskumu a inteligentného priemyslu na Slovensku".



Šéf rezortu hospodárstva zároveň vyzdvihol, že v spolupráci s ministerstvom dopravy ako riadiacim orgánom OPII sa podarilo vyrokovať so zástupcami Európskej komisie použitie eurofondov aj pre Bratislavský kraj.



Upozornila, že financie môžu získať výskumno-vývojové projekty mikro-, malých a stredných podnikov, ktorým bola po 1. januári 2018 udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci schémy EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 pre ich technologickú inovatívnosť a zároveň neboli z tohto priamo riadeného programu Európskej komisie podporené.



Podčiarkla, že výzva OPII-MH/DP/2021/11.3-32 je určená žiadateľom, ktorí plánujú projekty realizovať na celom území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadatelia s plánovanou realizáciou projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji môžu projektové zámery predkladať v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33. Predložené žiadosti sa budú posudzovať systémom hodnotiacich kôl. Výzvy sú podľa Matejkovej vyhlásené ako otvorené, k ich uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo po predložení žiadostí všetkými oprávnenými žiadateľmi, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do týchto výziev. S podporou vysoko inovatívnych projektov počíta rezort hospodárstva podľa hovorkyne aj v budúcnosti.



V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov MH SR upravilo počet podmienok poskytnutia príspevku a zjednodušilo spôsob preukazovania ich splnenia. Zjednodušené je aj vypĺňanie formulára žiadosti. Žiadosti spolu s prílohami je možné podať plne elektronicky.



Matejková dodala, že všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.