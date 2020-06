Prokuratúra podala žalobu na výstavbu lyžiarskej haly na Donovaloch

Bratislava 25. júna (TASR) - Okresná prokuratúra Banská Bystrica podala žalobu na krajskom súde vo veci výstavby letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort na Donovaloch. Dôvodom je nesúlad všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce Donovaly s územným plánom, ktorý počíta s výstavbou haly. Pre TASR to potvrdil hovorca Okresnej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár.



"Dňa 24. júna 2020 podala Okresná prokuratúra Banská Bystrica na Krajskom súde v Banskej Bystrici žalobu na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Donovaly, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly podľa zmien a doplnkov č. 14, so zákonom o obecnom zriadení, stavebným zákonom a inými," priblížil Vozár.



Prokurátorka okresnej prokuratúry vo februári podala protest proti VZN, ktorým sa vyhlasuje územný plán počítajúci s výstavbou haly. Konštatovala, že zmena územného plánu obce Donovaly nie je v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Donovaly podľa nej nedodržali zákonný postup pri vyhlásení VZN. Prokurátorka vo svojom odôvodnení pripomenula aj to, že územný plán, jeho zmeny a doplnky č. 14 neschválilo obecné zastupiteľstvo, čo je podmienkou pre následné vyhlásenie VZN.



Obec pred časom pre TASR deklarovala, že stavba nemôže byť v rozpore s územným plánom BBSK, pretože územný plán obce Donovaly je v súlade s územným plánom BBSK.



Projektový manažér haly Igor Obšajsník tiež povedal, že projekt lyžiarskej haly pripravili na základe územného plánu obce Donovaly, ostatných schválených predpisov a v súčinnosti s povoľujúcimi úradmi.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 22.000 ľudí.