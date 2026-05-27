Prologis: Podiel automatizovaných skladov môže do 2035 vzrásť na 50 %
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Trend automatizácie moderných logistických priestorov na globálnej úrovni sa bude ďalej zrýchľovať. Podiel skladov vybavených určitou formou automatizácie by mohol do roku 2035 dosiahnuť 50 %. Pred piatimi rokmi sa pohyboval medzi 20 až 25 % a v roku 2025 vzrástol približne na 30 %, ukázal najnovší prieskum spoločnosti Prologis.
Hlavným motorom tohto rastu sú najmä flexibilné technológie ako autonómne mobilné roboty, automaticky riadené vozidlá a ďalšie modulárne systémy. Tieto riešenia sú pre firmy atraktívnejšie než fixné a kapitálovo náročné zariadenia, pretože sa jednoduchšie integrujú do existujúcich prevádzok a lepšie zodpovedajú potrebám nájomcov v prenajatých priestoroch.
„Rastúca popularita automatizácie potvrdzuje, že odklon logistických developerských spoločností od modelu založeného len na poskytovaní ‚striech a stien‘ je dnes kľúčový. Spoločnosť Prologis preto už niekoľko rokov v rámci svojej platformy Essentials ponúka komplexné služby a riešenia, ktoré zahŕňajú aj samotné plánovanie a realizáciu automatizačných projektov priamo v prenajímaných budovách,“ uviedol senior viceprezident Prologisu Martin Baláž zodpovedný za regionálne strategické riadenie v strednej Európe.
Zistenia Prologis Research v oblasti trendov automatizácie zároveň poukazujú na rastúcu trhovú hodnotu budov, ktoré sú na tieto technológie pripravené. Dáta ukazujú, že pri zákazníkoch využívajúcich automatizáciu je pravdepodobnosť obnovenia nájomnej zmluvy výrazne vyššia.
Rozhodnutie o zavedení technológií má podľa spoločnosti zároveň zásadný vplyv aj na dĺžku nájmu v porovnaní so štandardnou prevádzkou. Výsledky štúdie naznačujú, že automatizácia posilňuje prémiové postavenie moderných logistických nehnuteľností, zatiaľ čo riziko ich zastarania v dôsledku zavádzania nových technológií zostáva minimálne.
Prologis je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností. K 31. decembru 2025 vlastnil alebo mal podiely v nehnuteľnostiach a developerských projektoch s očakávanou celkovou plochou približne 121 miliónov štvorcových metrov v 20 krajinách sveta. Prenajíma moderné logistické priestory približne 6500 zákazníkom, najmä v segmentoch B2B a maloobchodného či online fulfillmentu, teda procesu prijatia objednávky, spracovania a doručovania tovaru zákazníkom.
