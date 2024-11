Prologis: Rastie zameranie manažérov na udržateľnosť aj automatizáciu

Bratislava 17. novembra (TASR) - Zameranie vedúcich pracovníkov na udržateľnosť, automatizáciu a umelú inteligenciu (AI) rastie. Z vykonaného prieskumu vyplýva, že pre spoločnosti je dôležité vedieť sa rýchlo prispôsobovať novým trendom na svetových trhoch, informovala globálna logistická spoločnosť Prologis.



"Takmer tri štvrtiny manažérov pociťujú naliehavú potrebu urýchliť prechod na alternatívne zdroje energie a vedenie je tak nútené zavádzať rýchlejšie a udržateľnejšie riešenia. Spoločnosti, ktoré dnes kladú dôraz na udržateľné riešenia, si vytvárajú predpoklady pre väčšiu odolnosť a konkurencieschopnosť v budúcnosti," uviedla Susan Uthayakumarová zo spoločnosti. Udržateľnosť sa tak mala v dôsledku sprísňovania emisných cieľov a prijímania environmentálnych opatrení stať jednou z hlavných priorít pre vedúcich pracovníkov dodávateľských reťazcov.



Automatizácia by mala predstavovať kľúčový nástroj spoločností, ktoré sa snažia zefektívniť svoje dodávateľské reťazce. K presadzovaniu automatizácie prispieva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, snaha zvýšiť efektivitu, potreba zabezpečiť kontinuitu a zrýchliť uvádzanie výrobkov na trh, priblížila spoločnosť. Automatizačné riešenia by mali okrem iného znižovať riziko pracovných úrazov zamestnancov či skracovať dobu potrebnú na vybavenie objednávok.



"Umelá inteligencia hrá zásadnú úlohu v schopnosti manažérov aktívne reagovať na rastúce ekonomické a geopolitické tlaky. Využíva sa v pokročilejších oblastiach, ako je predpovedanie dopytu, analýza dát v reálnom čase a zmierňovanie rizík. Umožňuje spoločnostiam predvídať zmeny na trhu, plánovať alternatívne scenáre a efektívnejšie reagovať na narušenia," doplnili predstavitelia spoločnosti.



Väčšina vedúcich pracovníkov podľa nich v rámci prieskumu uviedla, že vníma výrazný vonkajší tlak na zavádzanie postupov AI s cieľom udržania svojej konkurencieschopnosti. Napriek tomu drvivá väčšina respondentov doplnila, že čelí problémom pri prijímaní umelej inteligencie. Medzi tie by mali patriť napríklad obavy o bezpečnosť, kvalitu dát a zložitosť implementácie.