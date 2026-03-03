< sekcia Ekonomika
Prologis vlani uzavrel na Slovensku 24 nájomných transakcií
Objem bol 135. 000 štvorcových metrov (m2).
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Spoločnosť Prologis v roku 2025 uzavrela na Slovensku 24 nájomných transakcií v celkovom objeme 135.000 štvorcových metrov (m2) vo svojich logistických priestoroch v Senci. Dosiahla ich obsadenosť 95 %, čo je o tri percentuálne body viac ako trhový priemer, informovala v utorok spoločnosť. Udržala si zároveň mieru retencie 83 %, keď obnovila väčšinu končiacich nájomných zmlúv a potvrdila dlhodobé vzťahy so svojimi zákazníkmi.
„Dosiahnuť 95-percentnú obsadenosť na trhu, kde rastie ponuka aj konkurenčný tlak, považujeme za významný úspech,“ uviedol manažér prenájmu skladovacích priestorov a obchodných aktivít Prologisu Jakub Randa. „V roku 2025 sme medzi našimi zákazníkmi privítali nové spoločnosti z oblasti dopravy, zdravotníctva a distribúcie potravín. Zároveň viacerí existujúci partneri predĺžili alebo rozšírili svoje pôsobenie v našich parkoch,“ dodal.
K 31. decembru 2025 tvorilo slovenské portfólio spoločnosti približne 500.000 m2 priestorov v 22 budovách, ktoré využívalo 43 zákazníkov. Ďalších 244.000 m2 je pripravených na budúci development, čo vytvára priestor na budúci rast.
„S rozvojovou kapacitou 244.000 m2 a stabilnou, diverzifikovanou zákazníckou základňou sme pripravení podporovať ďalší rast našich partnerov. Moderné logistické nehnuteľnosti opakovane potvrdzujú svoju odolnosť aj v meniacich sa ekonomických podmienkach,“ priblížil senior viceprezident Prologisu Martin Baláž zodpovedný za regionálne strategické riadenie v strednej Európe. Okrem Slovenska pokrýva aj Česko, Poľsko a Maďarsko.
Spoločnosť je v roku 2026 pripravená reagovať na trhovú volatilitu a zároveň využívať dlhodobé rastové príležitosti. Dopyt po logistických priestoroch naďalej podporujú dlhodobé štrukturálne trendy. Elektronický obchod (e-commerce) zostáva jedným z hlavných motorov rastu. V strednej Európe sa podiel online predaja na maloobchode pohybuje na úrovni 10 až 15 %, pričom sa predpokladá ďalší rast.
Zrýchľuje sa aj regionalizácia dodávateľských reťazcov. Podľa prieskumu Prologis Research očakáva 60 % vrcholových manažérov, že do roku 2030 budú dodávateľské reťazce viac regionálne usporiadané, s dôrazom na vyššiu odolnosť a diverzifikáciu rizík.
Rastúci význam zohráva aj umelá inteligencia, ktorá čoraz viac ovplyvňuje logistické procesy. Približne 70 % globálnych spoločností už využíva pokročilé AI riešenia v riadení dodávateľských reťazcov a do roku 2030 sa očakáva, že umelá inteligencia bude podporovať väčšinu rozhodnutí súvisiacich s logistikou.
Prologis je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností. K 31. decembru 2025 vlastnil alebo mal podiely v nehnuteľnostiach a developerských projektoch s očakávanou celkovou plochou približne 121 miliónov m2 v 20 krajinách sveta. Prenajíma moderné logistické priestory vo svete približne 6500 zákazníkom.
