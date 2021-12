Prolongácia podpory pre výrobcov obnoviteľnej energie ide do finále

Bratislava 13. decembra (TASR) - Prolongácia podpory pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ide do finále. Informoval o tom hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz.



Spresnil, že ÚRSO predkladá verejnosti aktuálne informácie o stave cenových konaní o znížení ceny elektriny s cieľom predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, tzv. prolongácia podpory OZE.



Pripomenul, že uvedený inštitút bol do právneho poriadku zavedený ostatnou novelou zákona o podpore OZE a vysoko účinnej (VÚ) kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), účinnou od 1. augusta tohto roku. Úradu sa podľa neho podarilo v expresnom termíne s účinnosťou od 25. augusta vydať vykonávaciu vyhlášku na vykonanie relevantných ustanovení predmetnej novely.



Poznamenal, že ÚRSO v procese prípravy vykonávacieho predpisu viedol množstvo konzultácií s dotknutými subjektami, rôznymi záujmovými združeniami, asociáciami s cieľom prípravy čo najkvalitnejšieho podkladu tak z vecného, ekonomického, ako aj legislatívneho pohľadu. Pragmatický a konštruktívny prístup účastníkov legislatívneho procesu, nastavené motivačné termíny v procese a novinka vo vykonávaní cenovej regulácie – kalkulačka pre výpočet ceny dostupná pre regulované subjekty prispeli k naplneniu zámeru zákonodarcu v rozsahu zapojenia subjektov do prolongácie podpory OZE.



Zdôraznil, že novela zákona o podpore OZE a VÚ KVET ustanovila povinnosť pre výrobcov elektriny s právom na podporu predložiť úradu do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/ megawatthodinu (MWh) a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75.000 eur.



Doplnil, že z celkového počtu 468 cenových konaní o znížení ceny elektriny pre výrobcov elektriny z OZE pri predĺžení podpory úrad k 8. decembru 2021 vydal 437 rozhodnutí, ktorými vyhovel navrhovanému zníženiu ceny elektriny s účinnosťou od 1. januára 2022.



Dodal, že právoplatnosť už nadobudlo 265 cenových rozhodnutí (teda viac ako 56 % z celkového počtu konaní). K danému dňu úrad eviduje ďalších 12 konaní, ktoré sú prerušené, respektíve plynie lehota na doplnenie podkladov pre rozhodnutie. Zvyšných 19 konaní bude ukončených v stanovenej lehote. Úrad v týchto prípadoch spracúva posledné podklady vyžiadané od výrobcov OZE pre stanovenie novej výšky podpory na predĺžené obdobie.