Pronea a Touch4IT:Belgicko ukazuje na dôležitosť vzdelávania ľudí v IT

Brusel 25. septembra (TASR) - Zástupcovia slovenských firiem Pronea a Touch4IT boli v stredu na otvorení novej pobočky platformy inovatívneho vzdelávania MolenGeek v Bruseli. Na podujatí, na ktorom zúčastnil aj belgický kráľ Filip, pre spravodajcu TASR potvrdili, že sa snažia projekt na rozvoj digitálnych zručností udomácniť aj na Slovensku.



Ondrej Grenčík, zakladateľ spoločnosti Pronea z Partizánskeho, už v júni tohto roku na pôde Generálneho konzulátu SR v Bruseli podpísal memorandum o spolupráci s platformou MolenGeek so zámerom zriadiť jej pobočku na Slovensku. A rozvíjať odborné vzdelávanie pre ľudí z regiónu hornej Nitry, ktorý po zatváraní baní prechádza zmenami. Od júna sa veci zmenili a namiesto jednej pobočky môžu byť dve.



Zdôraznil, že v najbližších deviatich mesiacoch je snaha vybudovať zázemie pre pobočku v bratislavskej Petržalke v modernej bezemisnej budove s rozlohou okolo 1400 metrov štvorcových. Na tomto projekte sa zúčastňuje aj firma Touch4IT, ktorá má vytvorenú širšiu sieť lektorov, pričom je snaha zapojiť aj slovenský technologický gigant Eset.



"Vznikne tam zázemie pre mladých ľudí a celkovo pre študentov z Petržalky a iných častí mesta. V novembri zas spúšťame kampaň, ktorej cieľom je nadobudnúť bývalú budovu Baťových závodov v Partizánskom, ktorú treba zrekonštruovať. Potrvá to trochu dlhšie, ale je to vhodná príležitosť pre našu misiu pokračovať v transformácii regiónu horná Nitra," vysvetlil Grenčík.



Pronea aj MolenGeek sú platformami inovatívneho vzdelávania s podporou najmä súkromného sektora. Projekt MolenGeek však podporuje aj štát a bruselský región a kvôli jeho silnému sociálnemu rozmeru aj miestny úrad práce.



"Dúfam, že sa pridá aj mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj, že to bude spoločná iniciatíva. Chceme, aby ten dosah, ktorý tu vidíme, tú dobrú prax, aby sme priniesli na Slovensko. To, čo tu zažívame, je obrovská lekcia pre nás, že takto sa to dá robiť," opísal situáciu Grenčík. Pripustil, že Bratislava bude mať pobočku MolenGeek skôr ako Partizánske, kde túto myšlienku začal pôvodne rozvíjať.



Upozornil, že je obrovská potreba na Slovensku vzdelávať ľudí v oblasti digitálnej transformácie.



"Treba sa hlbšie ponoriť do podnikavosti. Mnoho ľudí nerozumie tomuto pojmu, nemajú potrebné zručnosti na to, aby začali s nejakým projektom. Digitálny svet ponúka obrovské príležitosti. Chceme, aby sa naši študenti mohli ľahko zorientovať vo svete digitálnych zručností. To nie je iba naučiť sa programovať či kódovacie jazyky. Sú príležitosti spojené s umelou inteligenciou, rozvojom podnikania, produktovým dizajnom a sociálnymi sieťami," vysvetlil.



V podobnom duchu sa vyjadril aj Matej Mihalech, výkonný riaditeľ firmy Touch4IT, ktorá podniká v oblasti softvéru a tvorby systémov na mieru, zaoberá sa umelou inteligenciu a rozšíreniu realitou a inovatívnymi a digitálnymi technológiami. Potvrdil, že s Proneou vytvárajú partnerstvá, ktoré majú priniesť vzdelávací systém v štýle MolenGeek na Slovensko.



"Chceme pomôcť skupinám, ktoré sú možno ohrozenejšie, menej vzdelané a digitalizovať mladých. Ponúknuť im vzdelanie, aby boli pripravení na umelú inteligenciu, lebo tá už teraz mení fungovanie spoločnosti," povedal. Dodal, že pre Pronea sú technologickým garantom celého projektu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)