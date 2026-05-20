Prorastové opatrenia vláda prerokuje až po zasadnutí tripartity
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady by sa podľa ministra malo uskutočniť v pondelok (25. 5.) alebo o deň neskôr.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. mája (TASR) - O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Ako predseda tripartity som takto naplnil svoj sľub, ktorý som dal sociálnym partnerom, a zároveň som veľmi rád, že tento proces bude takto zachovaný,“ povedal Tomáš. Úrad vlády podľa ministra v utorok (19. 5.) rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, ale aj ďalším subjektom, ktoré súčasťou tripartity nie sú. „Takže od včerajšieho podvečera už sociálni partneri majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení a budeme o tomto balíku rokovať na zasadnutí tripartity,“ dodal Tomáš.
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady by sa podľa ministra malo uskutočniť v pondelok (25. 5.) alebo o deň neskôr podľa toho, v akom termíne bude zasadať vláda. Tomáš zdôraznil, že v tomto balíku opatrení nebudú žiadne, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov. Konkrétne spomenul navrhované skrátenie prestávky na obed, zrušenie rekreačných poukazov alebo predĺženie skúšobnej doby.
