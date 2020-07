Prostriedkami z EÚ chce rezort podporiť dopravu, byty a turizmus

Bratislava 23. júla (TASR) – Prostriedky z Európskej únie (EÚ) chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR smerovať na podporu dopravnej a bytovej infraštruktúry, a tiež cestovného ruchu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy v súvislosti s balíkom peňazí, na ktorom sa dohodli lídri štátov EÚ.



Rozvoj dopravnej a bytovej infraštruktúry a cestovného ruchu má podľa rezortu potenciál zásadným spôsobom prispieť k zníženiu regionálnych rozdielov a ich udržateľnému rozvoju. "Presný zoznam projektov bude ešte predmetom analýzy a diskusie s Európskou komisiou (EK), ktorá bude Plán obnovy SR schvaľovať," podotklo ministerstvo. Zároveň nechcelo konkretizovať, o aký objem zdrojov z fondu obnovy by malo záujem. Dôvodom je, že proces nastavovania priorít pre Plán obnovy EÚ sa stále uskutočňuje.



MDV však pre TASR priblížilo, že európske zdroje chce investovať do viacerých módov dopravy. Medzi prioritné oblasti rezortu patrí dokončenie chýbajúcich úsekov diaľnice D1 a D3, výstavba vybraných rýchlostných ciest, rozvoj ciest prvej triedy, železničná infraštruktúra (TEN-T aj regionálne) a verejná osobná doprava.



Na mimoriadnom samite v Bruseli sa lídri EÚ dohodli na fonde obnovy, z ktorého má SR dostať 7,5 miliardy eur. Zároveň bude môcť čerpať pôžičky v objeme 6,8 miliardy eur s veľmi nízkou úrokovou sadzbou. Zo sedemročného rozpočtu Únie by malo súčasne Slovensku plynúť 18,6 miliardy eur. SR by tiež mala mať z prostriedkov, ktoré ešte nevyčerpala v eurofondoch, k dispozícii 8 miliárd eur.