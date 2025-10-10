< sekcia Ekonomika
Prostriedky na cestovný ruch v roku 2026 klesnú na 58,9 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Do oblasti cestovného ruchu boli na rok 2026 zapracované prostriedky v sume 58,9 milióna eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2025 pokles o 15,5 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý v piatok schválila vláda.
Najväčší podiel prostriedkov je rozpočtovaných pre Fond na podporu cestovného ruchu (20 miliónov eur), na činnosť organizácie Slovakia Travel (16,8 milióna eur) a na dotácie organizáciám cestovného ruchu (11,7 milióna eur).
V kapitole Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sú aj v roku 2026 zabezpečené prostriedky pre Fond na podporu cestovného ruchu v sume 20 miliónov eur. Výdavky na oblasť cestovného ruchu sa v Slovakia Travel znížili o 2,25 milióna eur mimo jednorazových výdavkov na Svetovú výstavu Expo 2025 v Osake, a to v dôsledku konsolidácie osobných výdavkov v sume 300.000 eur a výdavkov určených na prevádzku v sume 1,95 milióna eur. Naopak dotácie organizáciám cestovného ruchu v roku 2026 v porovnaní s rokom 2025 porastú o 1,06 milióna eur.
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.
