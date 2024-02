Protest farmárov spomalil dopravu v Nitre, väčšie problémy nevznikajú

Nitra 22. februára (TASR) - Parkovisko pred výstaviskom Agrokomplexu v Nitre sa postupne zapĺňa poľnohospodárskou technikou. Traktory prichádzajú do centra Nitry zo štyroch smerov, od Topoľčian, Zlatých Moraviec, Levíc a Nových Zámkov. Na všetkých trasách presunu spôsobujú spomalenie dopravnej premávky, výraznejšie problémy však polícia zatiaľ nezaznamenala, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková.



Najväčší protest poľnohospodárov na Slovensku od vzniku Slovenskej republiky organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ku ktorej sa pripojila aj Agrárna komora Slovenska. V Nitre sa do protestu zapájajú poľnohospodári z celého regiónu s vyše 150 kusmi poľnohospodárskej techniky, informovala za organizátorov Eva Baková.



Zraz na parkovisku potrvá zhruba do 13.00 h. Následne sa kolóna traktorov vyberie na protestnú jazdu mestom. Tá bude smerovať z parkoviska po Akademickej ulici, Triede Andreja Hlinku, Chrenovskej ulici až na kruhový objazd pod Zoborom. Tam sa kolóna rozdelí, časť bude pokračovať smerom na Topoľčany, časť sa vráti naspäť do mesta po rovnakej trase.