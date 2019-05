Protestujúci Oravčania priniesli na ministerstvo tisícky pohľadníc

Iniciatívu Pohľadnice za R3 zorganizoval podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a nezaradený poslanec NR SR Igor Janckulík, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej KDH.

Bratislava 23. mája (TASR) – Primátori a starostovia oravských obcí vo štvrtok odovzdali na podateľni ministerstva dopravy tisícky pohľadníc s dopravnou tematikou od občanov tohto regiónu. Protestujú tak proti posúvajúcim sa termínom prípravy a výstavby oravského úseku rýchlostnej cesty R3. Rovnaké pohľadnice pripravili samosprávy aj pre úrad vlády.



Iniciatívu „Pohľadnice za R3“ zorganizoval podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a nezaradený poslanec NR SR Igor Janckulík, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej KDH. Hoci počet pohľadníc nie je presne zrátaný, Janckulík odhadol, že by malo ísť spolu približne o 20.000 pohľadníc. Každý starosta pridal k zásielke aj sprievodný list, v ktorom upozorňuje na zlú situáciu v doprave.



"Nespokojní občania nebudú blokovať cesty, ale prostredníctvom pohľadníc zablokujeme podateľne na Ministerstve dopravy a výstavby SR a Úrade vlády SR," povedal Janckulík. Do protestu sa touto formou zapojilo 39 oravských miest a obcí. Občania od marca podpisovali pohľadnice, ktoré si každá obec a mesto vytvorili a prevažne zachytávajú zlú dopravnú infraštruktúru v danej obci alebo meste.



"Programové vyhlásenie vlády sa neplní," povedal Janckulík. "Prvý úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná sa mal začať stavať už v roku 2017, teraz máme máj 2019 a stále prebieha verejné obstarávanie," dodal Janckulík.



Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) označil akciu za politické vytĺkanie kapitálu a informoval, že verejné obstarávanie na prvý úsek výstavby Tvrdošín – Nižná bolo opäť napadnuté. O námietke tak musí rozhodnúť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Národná diaľničná spoločnosť (NDS) si nevie podať ruky so zhotoviteľom, kým ÚVO nedá súhlas," dodal minister, podľa ktorého príprava všetkých ostatných úsekov rýchlostnej cesty R3 naďalej pokračuje.



S ministrovým tvrdením však nesúhlasia samosprávy. Starosta Dlhej nad Oravou Ján Kamas upozornil, že nie je možné výstavbu R3 zjednodušiť iba na prvý úsek Tvrdošín – Nižná. "Naša časť úseku bola pôvodne naplánovaná na rok 2019, a teraz v apríli vyšiel dokument Stav prípravy strategických a prioritných rýchlostných ciest, ktorý nám posúva výstavbu o ďalšie štyri roky,“ povedal Kamas. Samosprávy podľa neho chápu, že verejné obstarávanie musí byť transparentné a nespochybniteľné, v prípade R3 však sa v súčasnosti tento problém týka iba spomínaného úseku. "Je tu množstvo ďalších úsekov, ktoré nie sú riešené," dodal starosta.