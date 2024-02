Protestujúci poľnohospodári odovzdali Zastúpeniu EK svoje požiadavky

Bratislava 22. februára (TASR) - Kolóna traktorov protestujúcich farmárov sa vo štvrtok zastavila pred Zastúpením Európskej komisie (EK), kde Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) predniesla svoje požiadavky a odovzdala ich zastúpeniu. Poľnohospodári odmietajú prísne environmentálne obmedzenia EÚ, rastúcu byrokraciu, uvoľnenie dovozu agrokomodít z tretích krajín, ale dožadujú sa aj urýchleného vyplatenia priamych podpôr. Poľnohospodári chcú vyrábať a nie byť úradníkmi, uviedol šéf SPPK Emil Macho.



Protesty poľnohospodárov SPPK vo štvrtok zorganizovala na celom Slovensku a podľa šéfa SPPK vyšlo do ulíc viac ako 2200 traktorov a 4000 poľnohospodárov. "Robíme to v prvom rade kvôli občanom, kvôli nám, kvôli našim deťom, kvôli generácii, ktorá príde po nás, aby nielen Slovensko, ale celá Európa dokázala uživiť obyvateľstvo zdravými, kvalitnými potravinami," povedal Macho.



Farmári nesúhlasia s nariadeniami, ktorými EÚ obmedzuje používanie chemickej ochrany rastlín, no odmietajú napríklad aj nariadenie o povinnom ponechaní časti pôdy úhorom. Pri dovoze agrokomodít im prekáža zrušenie obmedzení pri dovoze z Ukrajiny, no Macho pripomenul, že ide o širší problém, ktorý sa týka viacerých krajín. "Keď si v Európe povieme, že nemôžeme chovať sliepky v klietkových chovoch, tak je úplne prirodzené, že európski poľnohospodári nemôžu konkurovať tretím krajinám," uviedol Macho. Poľnohospodári preto žiadajú, aby EÚ vyžadovala splnenie rovnakých podmienok aj od dovozcov z tretích krajín, napríklad aj z Južnej Ameriky.



Jednou z podstatných požiadaviek poľnohospodárov je, aby sa čím skôr vyplatili priame platby, ktoré po iné roky mali z veľkej časti na účtoch už v decembri. "Žiadame našu národnú vládu a ministerstvo pôdohospodárstva, aby čo najskôr urobili všetko pre to, aby sa priame platby k poľnohospodárom dostali," zdôraznil Macho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v minulosti zodpovednosť za neskoršie vyplácanie priamych platieb prisúdil predchádzajúcim vedeniam rezortu, ktoré podľa neho zmenu poľnohospodárskej politiky nepripravili, ale naopak skomplikovali. "Jedna z požiadaviek je, že do budúcna systém vyplácania priamych platieb musí byť jednoduchší," dodal Macho.



Protesty farmárov v poslednom období zažíva celá Európa. Okrem problémov na úrovni národných legislatív poľnohospodári odmietajú spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ spojenú s byrokraciou a obmedzeniami.