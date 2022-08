Protestujúci vyzvali vládu k prijatiu zákona na záchranu priemyslu

Na snímke demonštranti na protestnom zhromaždení iniciatívy Pomôžme Slovalcu – Zachráňme výrobu hliníka v SR pred Úradom vlády SR na Námestí slobody v Bratislave v stredu 24. augusta 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke demonštrantky držia transparenty na protestnom zhromaždení iniciatívy Pomôžme Slovalcu – Zachráňme výrobu hliníka v SR pred Úradom vlády SR na Námestí slobody v Bratislave v stredu 24. augusta 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. augusta (TASR) - Občianska iniciatíva Pomôžme Slovalcu a zachráňme výrobu hliníka v SR zorganizovala v stredu protestné zhromaždenie pred úradom vlády v Bratislave. Jeho cieľom bolo vyjadriť nespokojnosť s neochotou vlády predložiť návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorým by sa výška kompenzácií z Environmentálneho fondu vyrovnala kompenzáciám v ostatných priemyselných krajinách Európskej únie. Zhromaždenie podporili aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Odborový zväz (OZ) Kovo, členovia nórskych odborov, Banskobystrický samosprávny kraj, mestá a obce regiónu Žiar nad Hronom, hlinikárne Slovalco a hutnícka spoločnosť OFZ." vyhlásil generálny riaditeľ Slovalco Milan Veselý.Vláda podľa neho týmito peniazmi len "" v rozpočte a nie sú použité tam, kde by mali byť. Tým, že sa Slovalco a iné fabriky odstavia, slovenská ekonomika podľa neho príde o možno 70 miliónov eur ročne, čo je oveľa viac, ako tie peniaze, ktoré mali ísť na kompenzáciu do hospodárstva.V podobnej situácii ako Slovalco sa v tomto roku ocitol aj ďalší priemyselný podnik OFZ. Oravská hutnícka fabrika musela pre vysoké ceny elektrickej energie zastaviť výrobu. "" pridal sa riaditeľ OFZ Branislav Klocok.Protestné zhromaždenie podporil aj OZ Kovo. "" upozornila podpredsedníčka odborového zväzu Monika Benedeková.Protestu sa zúčastnili aj nórski odborári. "“ povedal Torleif Sand, vedúci odborov spoločnosti Hydro, ktorá je majoritným akcionárom Slovalco.APZD sa dlhodobo angažuje v podpore firiem pri ich žiadostiach o urýchlenú zmenu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Prezident asociácie Alexej Beljajev zdôraznil, že táto diskusia nie je politická, ale odborná. "" uzavrel Beljajev.Súčasťou verejného zhromaždenia bolo aj odovzdanie petičných hárkov podpisovej akcie na podporu Slovalca a iných priemyselných podnikov, ktoré sa dostali do existenčných problémov pre dopady extrémneho nárastu cien energií a nedostatočných kompenzácií. Realizovala ju iniciatíva Pomôžme Slovalcu a zachráňme výrobu hliníka v SR a v uplynulých týždňoch v nej vyzbierala viac ako 8000 podpisov.